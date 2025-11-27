Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kerobia de gira para presentar el nuevo álbum.

Bergara

Kerobia presenta en Seminarixoa esta noche su nuevo disco 'Piliorkêtês'

El pop rock de la formación, a las 20.00 horas, en un concierto con entrada de 8 euros

J.A.M.

bergara.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:46

El auditorio municipal Seminarixoa recibe, hoy, desde las 20.00 horas el directo de la formación iruindarra Kerobia con su última producción discográfica. Una pieza con once canciones con la que han regresado a los escenarios. La formación liderada por Xabi Bandini (voz, guitarra), cuenta con la participación de Txus Aramburu (teclados), Alberto Isaba (bajo), Lur Larraza (guitarra), y Eneko Requetibate (batería)

Tras un año de proceso creativo, Kerobia lanzó en marzo 'Poliorkêtês', una obra cuidada y de gran calidad. Su música se muestra en su forma más natural, dejando todo el protagonismo a la voz de Bandini y a los instrumentos.

