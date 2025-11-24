El juvenil nacional puntúa en la visita al Antiguoko

J. A. M. BERGARA. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

EL BKE juvenil nacional sumó en el complicado campo de Antiguoko un punto la tarde del domingo en un partido que se decidió desde los once metros. Desde esa distancia se adelantaron para el minuto 42 los donostiarras, que entrena el ex técnico bergarés de los juveniles Iñaki Mardaras. Cinco minutos después con otra pena máxima equilibraba el marcador el mahonero Iker Urkiola Landa. En el 52 el Antiguoko se iba a la 2 a 1, y en el minuto 87 otra vez de penalti transformado por Aimar Uribarren Zubizarreta el definitivo reparto de puntos.

El número de penaltis y de tarjetas amarillas, cinco para los locales y dos al BKE, da idea de la intensidad del choque.

El conjunto que dirige Dani Antolino. tras la marcha de Mardaras, queda en la sexta plaza con 17 puntos a tan sólo uno del segundo lugar que comparten Alavés, Barakaldo, Leioa y Eibar. La clasificación está muy apretada con un Antiguoko noveno con 16 puntos, uno menos que los bergareses.

La única formación que destaca es la Real Sociedad en el primer puesto con 25 puntos.

Reparto en el derbi

El División de Honor Regional masculino no pudo pasar del empate a uno frente al Mondragon el sábado en Agorrosin a pesar de poner más juego y empuje en el segundo periodo que dominó con claridad.

En el psicológico minuto 45 Luken Arriola Gutierrez desactivó la ventaja cerrajera que disponían desde el minuto 14 por el acierto de Xabat Otxandiano.

Sus compañeras del femenino del División de Honor cayeron por 3 a 2 en el campo del Urola.