El juvenil nacional busca la novena jornada sin perder

Dos meses sin un resultado adverso que se traduce en ocho jornadas de victorias y empates, señalan al BKE de la juvenil nacional como uno de los equipos en racha. Hoy buscará, desde las 17.30 horas en su estadio, sumar tres puntos más frente al Arenas, un histórico en horas bajas que llega como último clasificado.

La implicación de todos los jugadores en el modelo de juego que abandera el técnico Daniel Antolino, es la primera explicación a esta marcha triunfal, «creen en la forma de jugar y la están aplicando».

Ante su aficionados persiguen incrementar el casillero para, como reconoce el entrenador, «abrir un hueco mayor con los puestos comprometidos».

Ahora como sextos con 17 puntos y un margen de siete «porque el objetivo sigue siendo la permanencia, sin renunciar a nada».

Partidos de los sénior

La tarde de fútbol en el campo de municipal de Agorrosin tiene hoy como primeras protagonistas a las jugadoras de División de Honor Regional que reciben al Landetxa a partir de las 15.30 horas. La formación de Ortiz y Ugarte aspira a la sexta victoria de la campaña para no alejarse de los puestos de promoción y ascenso directo que tienen a tres y cuatro puntos, respectivamente.

Mañana el equipo masculino de la misma categoría afronta, desde las 16.00 horas en el estadio de Gal de Irun un complicado choque frente al Real Unión. Líderes de la categoría que en once jornadas ha sumado 30 puntos con una única derrota.

Por su parte, el primera regional visita esta tarde desde las 18.00 horas el campo de Garmendipe para medirse con el Ikasberri, colista del grupo once de la categoría.