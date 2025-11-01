El juvenil nacional busca hoy ante Indautxu multiplicar el valor de la última victoria

J. A. M. bergara. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Sumar tres puntos esta tarde en Agorrosin frente al Indautxu daría continuidad a una racha muy positiva del BKE juvenil nacional, que en las últimas cuatro jornadas ha sumado ocho de los nueve puntos que dispone tras siete jornadas.

Un premio que revalorizaría el triunfo del pasado fin de semana por 0 a 1 ante Indartsu.

El rival de hoy es un clásico de la categoría como el Indautxu con el que comparten puntos en la tabla. Un conjunto que también va de menos a más con seis puntos en los últimos cuatro partidos. Con esta carta de presentación el partido promete disputa e igualdad entre dos formaciones que persiguen alejarse de las plazas calientes del descenso, que todavía están muy cerca, e instalarse en la zona media de la tabla.

Reparto de puntos

La velada futbolística del viernes en Agorrosin se saldó con un reparto de puntos entre el BKE y Urola. A los mahoneros del División de Honor Regional les tocó remar contra corriente para alcanzar el 1 a 1 frente a un Urola que transformó su diana en el minuto 4. La igualada mahonera en el 49 con el acierto de Asier Oñederra Rodríguez.

La próxima jornada el Bergara recibe en casa al Deusto.

Otros cinco encuentros

La jornada en el campo de Agorrosin se completa hoy con los alevines desde las 12.00 horas ante el Tolosa, y el juvenil preferente a las 18.30 horas contra el Mutriku.

En Ipintza hoy a las 10.00 horas el infantil A ante la UDA, a las 12.00 horas el cadete preferente recibe al Urki, y a partir de las 16.00 horas el infantil femenino de fútbol 11 juega contra el Zarautz.