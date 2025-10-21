Juanjo Álvarez aborda este viernes el populismo en los encuentros de Lanbroa

J. A. M. BERGARA. Martes, 21 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Lanbroa Kultur Elkartea ha organizado la segunda charla-cena sobre el tema del populismo con el título 'Derecho, Ética Pública y Populismo', a cargo de Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV.

La primera cita del ciclo sobre este fenómeno cada vez más presente en la política analizó desde un perspectiva sociológica y periodística con el 'trumpismo' como eje, pero este próximo viernes desde las 19.30 horas en Seminarixoa, Álvarez abordará el fenómeno a partir de la relación entre derecho y ética.

Desarrollará la idea de que, aunque la Constitución española de 1978 tiene sobre el papel la estructura de una democracia moderna, en la práctica se ha convertido en un sistema colonizado por los partidos político. Además expondrá cuáles son los antídotos al populismo: «un poder judicial autónomo y la transparencia y la responsabilidad pública».

Tras la charla abierta al público que contará con traducción a lenguaje de signos, se desarrollará para los interesados un cena. Sentarse a la mesa costará 18 euros deben llamar al 610 289 748.