Una joya del barroco en la torre Olaso

La programación de visitas guiadas a la torre de Olaso brinda la ocasión de admirar una joya de la imaginería barroca cuya autoría atribuye ... la historiadora del arte mondragonesa Arantza Otaduy al célebre Juan de Mesa (Córdoba 1653-Sevilla 1627), uno de los maestro más significativos de la escultura e imaginería de su tiempo. Considerado uno de los grandes genios, destacó por su magistral manejo de la madera, infundiendo a sus esculturas una profunda y conmovedora expresividad.

La pieza viene a sumarse a otra joya artístico del mismo autor, ésta ya debidamente reconocida: el imponente Cristo de la Agonía o Cristo de Bergara, que se conserva en la parroquia de San Pedro, que se levanta justo en frente de la torre Olaso. Este Cristo de la Agonía es, a decir de los especialistas, uno de los tesoros más valiosos del patrimonio artístico de la Diócesis de San Sebastián.

Este segundo tesoro artístico desvelado por Otaduy corresponde a una talla que representa a Santa María Magdalena, también considerada Santa Lucía. Se trata de un busto-relicario que se custodia en la Torre Olaso, casa natal del histórico político y dirigente nacionalista Telesforo Monzón (Bergara 1904-Baiona 1981).

Atendiendo a la voluntad manifestada por Monzón, la Fundación Torre Olaso organiza conjuntamente visitas guiadas para conocer esta imponente construcción nobiliaria de estilo renacentista (S.XVI) y elementos barrocos (S.XVII).

El programa de visitas guiadas se desarrolla de lunes a sábado, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00, y los domingos de 10.00 a 13.00.

Las visitas tienen una duración de aproximadamente, y en grupo de 12 personas como máximo. Los interesados se pueden inscribir en la web www.bergaraturismo.eus, por correo electrónico en turismoa@bergara.eus o por teléfono llamando al 943 769003.

A falta de documentación histórica que confirme la participación de Juan de Mesa en la talla del busto-relicario, Otaduy basa su atribución en la comparación con otras obras confirmadas de este artista.

Las características en manos y dedos, tejidos y pliegues, cabello y recogido, rostro y cuello de la imagen custodiada en Olaso «guarda grandes similitudes» con obras confirmadas de Juan de Mesa que se conservan en museos y catedrales de España y el extranjero.

Origen de la talla

El origen de esta talla constituye una incógnita. Arantza Otaduy conjetura que el relicario «podría haber formado parte del ornato de la capilla de San Rafael de la catedral de Santa María de Vitoria, que pertenecía a los Olaso».

«Gracias al listado de bienes de Miguel de Olaso sabemos que poseía dicha capilla, hoy desaparecida, y que, además de cuadros de la Verónica y del Descendimiento de la Cruz y bultos del niño Jesús y San Juan Bautista, también tenían un bulto de la Magdalena de medio cuerpo de trescientos reales» señala la historiadora arrasatearra.

Pero, como indica Otaduy, aún queda mucho por desvelar sobre esta valiosa pieza de escultura barroca.

Interrogantes

No son pocas las incógnitas que rodean a esta talla. Al igual que en el caso del Cristo de la Agonía, «¿intervino el contador Juan Pérez de Irazabal (1576-1642), bisabuelo de Miguel de Olaso, en su adquisición? ¿Se trata realmente de María Magdalena o de otra santa entre las encargadas a Mesa? ¿Existirán documentos que confirmen su autoría?» plantea Otaduy.

En todo caso, a juicio de esta investigadora de la historia del arte «resulta crucial apoyar la restauración de esta bella pieza». Con ello, «no solo se le devolvería su esplendor original, sino que también podrían descubrirse nuevos datos, ya que Juan de Mesa solía esconder papeles en el interior de sus obras para certificar su autoría» asegura Arantza Otaduy.