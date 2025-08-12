Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Durante el mes de agosto hasta 29 perros 'de vacaciones' se hospedarán en la residencia Elurra, donde salen a pasear al menos dos veces al día. DV

Bergara

Hotel canino con el cartel de completo

La residencia Elurra, del barrio de San Cristóbal, hospeda a 15 perros cuyos dueños se han marchado de vacaciones durante estas fechas

Kepa Oliden

Martes, 12 de agosto 2025, 20:11

La ocupación hotelera alcanza su punto álgido durante estas fechas de agosto, y encontrar alojamiento se torna misión imposible hasta para las mascotas. Prueba ... de ellos es el cartel de completo que ha colgado la residencia canina Elurra, del barrio de San Cristóbal-Aldaiegia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

