Hotel canino con el cartel de completo

La ocupación hotelera alcanza su punto álgido durante estas fechas de agosto, y encontrar alojamiento se torna misión imposible hasta para las mascotas. Prueba ... de ellos es el cartel de completo que ha colgado la residencia canina Elurra, del barrio de San Cristóbal-Aldaiegia.

Ion Ugarte, que desde marzo regenta este establecimiento tras la jubilación del veterano Axen Garitano, aseguraba que «he tenido que rechazar muchas solicitudes, incluso de amigos, porque no nos quedan plazas».

Este hotel canino bergarés tiene completas con 15 canes alojados todas las plazas disponibles. «Durante el mes agosto hospedaremos a un total de 29 perros»

«Los sacamos a pasear al menos dos veces al día y dispone de piscina, aunque los perros son reacios a bañarse en ella»La residencia Elurra mantiene a los perros abandonados recogidos en la calle, y busca nuevos dueños que los adopten

Se trata, señalaba Ugarte, de mascotas que pertenecen a personas que aprovechan estos días para un viaje o una estancia vacacional a la que no puede llevar su mascota. Sus 'clientes' proviene en su mayoría de municipios de Debagoiena y otras localidades próximas como Zumarraga o Deba.

Por quince euros más IVA sus mascotas viven a cuerpo de rey en el hotel-residencia Elurra, «como mínimo durante un fin de semana y en algunos casos hasta un mes». Ion Ugarte y Saioa Biain cuidan y atienden a los perros sacándolos a pasear por este entorno rural «al menos dos veces al día y proporcionándoles una alimentación acorde a sus necesidades, como en el caso de perros que siguen una dieta». Además la instalación dispone de una piscina, aunque los perros «son reacios a bañarse y prefieren el agua para beber».

Los dueños de las mascotas reciben cumplida información sobre la estancia de sus mascotas a través de vídeos que les envían Ion y Saioa.

Convivencia

La convivencia de los perros alojados en el hotel Elurra es por lo general buena. Cada mascota disfruta de su jaula-habitación individual, aunque en alguna se alojan dos pertenecientes a una misma familia. Todos los canes comparten los espacios comunes y los paseos diarios.

Los perros «se lo pasan bien socializando» pero Ion Ugarte añadía que «también hay que andar con ojo». Sus conocimientos le permiten leer e interpretar los gestos de cada can. «Hay señales indicadoras en el movimiento de la lengua, de la cabeza o del rabo» que le permiten anticiparse a eventuales problemas.

«Depende del carácter de cada perro» pero según Ugarte algunos canes mal enseñados o que se muestran miedosos y asustados al verse fuera de la zona de confort y seguridad que sienten con sus dueños, pueden atacar como forma de defensa».

Abandonados

La residencia canina Elurra, además de hospedar a perros de 'vacaciones', atiende asimismo a los canes extraviados o abandonados recogidos en la calle. Son animales que por lo general son retirados por efectivos de las policías municipales de los municipios con los que tienen concertadas plazas para alojar a estos animales.

Los ayuntamientos pagan la estancia de los perros recogidos en la calle «en algunos casos hasta que el animal fallece». Pero el principal objetivo consiste en entregar en dar con algún interesado en recibir al perro en adopción. «Desde marzo se han entregado una decena». Pero como señalaba Ion Ugarte todavía «tenemos recogidos 35 perros abandonados».