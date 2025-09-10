Hortalizas, frutas y quesos a concurso el sábado como anticipo de los Sanmartines

Juan Antonio Migura bergara. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

La competición entre los productores de hortalizas, frutas y quesos con la denominación Idiazabal es el sábado el reclamo principal de la feria de San Martín. Un mercado que cumple la 48 edición desde que lo impulsará Promoción Cultural.

El Ayuntamiento asume de nuevo la responsabilidad tras la suspensión del pasado año por el conflicto laboral con los empleados públicos, que obligó a montar el encuentro con una organización alternativa impulsada por colectivos y productores.

El recinto abrirá a las 9.30 horas en Oxirondo Plaza que se consolida como emplazamiento frente a Plaza. Los puestos para los campeonato de frutas y hortalizas son siete y los que no compiten pero venden diversidad de productos de calidad, otros 22. Montarán la txosna con las morcillas locales facilitadas por la carnicerías Imaz y Leturia. Y también habrá un puesto de los talos.

El concurso de quesos conocerá esa misma mañana el número de productores que entregarán las piezas para su valoración.

Los quesos denominación Idiazabal estarán elaboradas en base a leche cruda de ovejas latxas, pasarán un proceso de puntuación a cargo de miembros del Consejo Regulador del Queso Idiazabal. Tendrán en cuenta el aspecto y la forma, que deberán ser cilíndrica, homogénea y regular. A partir de aquí, estudiarán la corteza, el color de la pasta, los ojos o agujeros, el olor, la textura, el sabor y el regusto, hasta lograr una puntuación.

Los ganadores de las tres competiciones se darán a conocer a las 13.30. Premiarán a los tres primeros con 500, 450 y 400 euros respectivamente, más trofeo. La dieta por queso es de 30 euros. La competición de hortalizas y frutas tendrá los mismos premios, pero la dieta por participar es de 100 euros.

Talleres infantiles

El recinto ferial y las calles estarán ambientadas por los trikitilaris de Musika Eskola. A cargo de Jardun estará el taller dedicado al público infantil centrado en difundir las frutas y hortalizas de cada temporada.

También estarán en Katabia el puesto de Ekoudalatx Mintegi Ekologikoa con variedad de productos incluido un bálsamo contra la tos, y a unos metros más la cata de miel y taller de fabricación de velas a cargo de Erlantz Olabarria.

El Memorial Moises Azpiazu de baile al suelto cumplirá la 40 edición desde las 19.30 horas en la Plaza. Los dantzaris medirán su habilidades con el fandango y el arin-arin. En caso de lluvia en Seminarixoa.