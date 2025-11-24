Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bergara

Goienagusi invita a acercarse a la extinción de los neandertales y cromañones

Mañana desde las 10.00 en Seminarixoa con la charla del arqueólogo Álvaro Arrizabalaga Valbuena

J. A. M.

bergara.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

El programa impulsado por Goienagusi presenta, mañana, un encuentro con la prehistoria de la mano del antropólogo oñatiarra Álvaro Arrizabalaga Valbuena, que desde las 10.00 horas en Seminarixoa, abordará el tema 'Neandertalak eta cromagnonak Euskal Herrian'.

El catedrático de prehistoria de la EHU, abordará como plantea en la presentación las causas, la fecha y la forma de la desaparición de los neandertales y la aparición de nuestra especie, «han sido uno de los temas de estudio y debate arqueológicos más importantes en las últimas décadas. El País Vasco, sobre todo el Debagoiena, ocupa un espacio fundamental en este debate, tanto por los yacimientos que se han investigado (Lezetxiki, Labeko Koba, Jaturabe) como por las dataciones obtenidas en ellos. Si vemos el proceso de extinción de los últimos neandertales de Jaturabe, en la Cueva del Horno tenemos las primeras dataciones de nuestra especie en la Península Ibérica», señala.

Arrizabalaga desde primera excavaciones en Potorrosí VI (1985) hasta la actualidad ha sido director o codirector en más de 120 campañas en el País Vasco y Asturias, señalan en Goienagusi. Ha trabajado sobre todo en yacimientos de grupos de cazadores-recolectores, desde el yacimiento más antiguo (Irikaitz, Zestoa, 250.000 años) hasta el enterramiento más antiguo que conocemos en Euskal Herria (J3, Hondarribia, 8.700 años).

