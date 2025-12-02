El fútbol inclusivo fue el protagonista deportivo de la última jornada

Cuarenta deportistas tomaron en Agorrosin en la jornada de fútbol inclusivo del sábado que impulsó la Federación Guipuzcona de Fútbol. Celebraba en la villa ... su jornada número 45 en los cuatro años del programa. Una iniciativa que facilita actividad deportiva e integración a colectivos con distintos tipos de afecciones limitantes a partir de los 8 años.

En colaboración con los técnicos del club mahonero, los monitores federativos y los jugadores locales desarrollaron desde las 10.00 horas entrenamientos adatados a sus capacidades, un partido y un tercer tiempo entre amigos.

El punto del BKE

En el balance de resultados destaca la igualada sin goles del División de Honor regional masculino el domingo en el estadio Gal ante el intratable Real Unión. Los de Iker Ruiz de Larramendi mostraron ambición y juego para sumar un punto frente a la plantilla fronteriza que llevaba diez partidos seguidos de victorias. En las once jornadas únicamente perdieron en la fecha del estrenos. El Bergara, por ahora, tiene el honor de haber sacado un positivo en el campo más complicado. El Real Unión es líder distanciado con 31 puntos, siete frente a su perseguidor, y el BKE continua quinto con 19 puntos a cinco de la promoción.

Este sábado el BKE recibe en Agorrosin a los debarras de Amaikak Bat desde las 12.00 horas.

A una victoria

El sénior femenino del BKE sigue a una victoria del liderato de la División Honor regional con 20 puntos en el casillero que alcanzó el sábado en Agorrosin tras superar por 6 a 0 al Landetxa. Las de Ortiz y Ugarte para el descanso estaban 5 a 0.

Entre las anotadoras tres goles de Jone Jauregi Anduaga, más los tantos de Naiara Azkarate Martinez que abrió la cuenta, Maider Jorge Gabilondo, y Lide Albeniz Arana que cerró el marcador en el minuto 66.

A pesar de esta tan cerca de las plazas de ascenso la situación es un poco engañosa porque hay nueve clubs concentrados en un margen de cinco puntos.

El tercer sénior, el primera regional masculino, empató a cero en casa de los colistas de Ikasberri.

El juvenil sin goles

El BKE juvenil de la Liga Nacional empató a cero con el Arenas, último clasificado en Agorrosin. Los mahoneros mantienen la larga racha sin conocer la derrota pera frenan un poco su progresión con tres igualadas en los últimos compromisos, Conservan la quinta plaza.