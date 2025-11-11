Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Libro editado por Pamiela.

Bergara

Franck Dolosor presentará mañana 'Gernika batailoia'

Desde las 19.00 horas en Olaso Dorrea, el periodista de Iparralde da cuenta de la aventura de esta unidad militar

J. A. M.

BERGARA.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32

El conocido comunicador televisivo Franck Dolosor, habitual en la conexiones al otro lado de la muga de ETB, es el encargado mañana de explicar el libro que acaba de publicar con la editorial Pamiela 'Gernika batailoia. Askatasunaren ametsa'.

El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala de la última planta de Olaso Dorrea y está abierta al público en general. Como señalaba hace unos meses el periodista sobre este desconocido batallón en un entrevista a este medio, «eran unos doscientos hombres formada por el Gobierno Vasco en el exilio, la única unidad militar vasca que luchó contra los nazis en Francia hace 80 años. Combatió con el ejército francés en la batalla de la Pointe de Grave, cerca de Burdeos, uno de los focos de resistencia nazi que quedaba en Francia durante la Segunda Guerra Mundial».

Esta historia se sitúa, a finales del verano de 1944, cuando Burdeos estaba libre, pero unos cuatro mil soldados alemanes atrincherados en el cabo Pointe de Grave aún bloqueaban la entrada al puerto. «El Batallón Gernika luchó contra ellos. En ese conflicto murieron cinco combatientes y una veintena resultaron heridos. Gernika no es solo el bombardeo que sufrieron los vascos. Gernika es también un grupo de gudaris dispuestos a luchar por la libertad», apunta la presentación del volumen de 152 páginas.

De documental a libro

El origen del título hay que buscarlo en su labor como informador, como ha reconocido el autor, que 2015 realizó un documental sobre el batallón Gernika para televisión en el que entrevistaron a dos gudaris, «diez años después, este libro es una continuación de aquel trabajo. Profundizo en el contexto y aporto más datos, más documentos, fotografías, documentos inéditos y también dos nuevos testimonios. El libro va más allá de lo que es una labor de investigación, es un trabajo con mucho compromiso y con mucho respeto, es un reconocimiento a esos hombres. Todos ellos han fallecido, es triste, pero más triste sería no recordarlo. Debemos seguir recordando», señaló Dolosor.

