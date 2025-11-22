Fotografía y exposición itinerante para reflexionar sobre la soledad no deseada

Fotografiar la soledad para mostrarla y pensar, es la propuesta que ha puesto en marcha el Consejo delas Personas Mayores para abrir un espacio que ... invite a conocer la soledad y buscar medidas para hacer frente a esta realidad.

Aunque la iniciativa nazca del organismo que representa a los mayores del municipio, no son ellos los que más padecen esta situación, según los datos del observatorio Soledades, que señala «el nivel más alto de soledad se encuentra entre los jóvenes de 15 a 24 años, después desciende progresivamente y vuelve a subir a partir de los 75 años». Los estudios detectan que en Gipuzkoa el 30% de la población mayor de 55 años siente soledad «aunque sólo un 5,5% lo admite».

En España estiman que el 20% de las personas sufren soledad no deseada, según datos de 2024, y afecta más a mujeres (21,8%) que a hombres (18%).

La soledad no deseada no es un fenómeno puntual o pasajero, señala el estudio «existe una soledad crónica o de larga duración. Dos de cada tres personas (67,7%) que sufren soledad llevan en esta situación desde hace más de 2 años y un 59% desde hace más de tres».

Indican también que es mayor en las personas con discapacidad (50,6%), en las personas con origen migratorio (32,5%) o en las personas LGTBI+ (34,4%). Además, la mitad de las personas con problemas de salud mental sufren soledad no deseada (49,8%).

Con los grupos de jóvenes y mayores con las cifras más altas, el proyecto ha unido a parejas de fotógrafos formadas por dos personas a los que exigían un diferencia en edad superior a los 50 años. Con estos curioso equipos se reunieron un total de 89 fotografías de las que un jurado ha seleccionado 20 que dan cuerpo a la muestra itinerante.

Estas instantáneas están abiertas a votación por los espectadores para elegir las diez finalistas,. Como premio serán impresas como postales y enviadas a diversidad de vecinos, y sus autores se llevarán un premio de 30 euros. La exposición acude desde mañana y al viernes a Mariaren Lagundia Ikastola, el centro de San Joxepe y Angiozarko Herri Eskola, y del 1 al 5 de diciembre a la sede deJardun en OxirondokoAzoka, la biblioteca municipal, al espacio de protección climática de la Plaza, e instituto Ipintzi. Cada parada busca abrir el debate sobre la soledad.