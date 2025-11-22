Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La veintena de imágenes que integran la muestra donde vota el público por las 10 mejores. A.K.
Bergara

Fotografía y exposición itinerante para reflexionar sobre la soledad no deseada

Las veinte propuestas de las muestra se han seleccionado entre las 89 presentadas al concurso impulsado por el Consejo de los Mayores

Juan Antonio Migura

Bergara

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

Fotografiar la soledad para mostrarla y pensar, es la propuesta que ha puesto en marcha el Consejo delas Personas Mayores para abrir un espacio que ... invite a conocer la soledad y buscar medidas para hacer frente a esta realidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

