Festival esta tarde en el Municipal para la escuela de pelota

J.A.M. BERGARA. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El campeonato de Gipuzkoa de rendimiento de pelota programa hoy, desde las 18.30 horas en el Municipal, un festival con siete partidos mano a mano. En alevines de segunda juegan el local Olano ante Rezabal de Orio, Leturia por el BKE contra Ardibide dr Lizartza, y el bergarés Dominguez frente a Ibarzabal del Aloña Mendi. En infantiles de segunda las manistas elgetarras del BKE Nora de Vega ante Saez de Eibar, y Lur Egizabal ante la zestoarra Gastiain.

Cerrarán cartel con dos partidos en infantiles de primera con el elgetarra Amets Agirre por el BKE frente a Elkorobarrutia de Aretxabaleta, y en el último el bergarés Inar Olano se medirá a Egiguren del club Oiarpe, de Oiartzun.