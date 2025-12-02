Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Asier Altuna dando instrucciones en el rodaje a Sagardoy y Laspiur.

Bergara

Euskararen Eguna cinematográfico con el pase de 'Karmele' y tertulia con Asier Altuna

La proyección esta tarde desde las 20.00 horas en Seminarixoa

J. A. M.

Bergara.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

Los encuentros con impulso municipal con motivo del Euskararen Eguna han centrado este año el esfuerzo en programar cine realizado en euskera y presentar estudios sobre el idioma. Para hoy, en colaboración con ZinemaOn incluyen la proyección en Seminarixoa. desde las 20.00 horas y con entrada de 3 euros, de la película de Asier Altuna 'Karmele'. Además contarán con la presencia del director bergarés.

El propio 'Kixi' se encargará de recordar al público, que Karmele es una historia de perseverancia, de lucha y de dignidad ante la falta de libertad, «a la vez que un viaje a través de la cultura, la música y el arte. Siempre me han atraído las historias familiares en las que conviven distintas generaciones. Quiero dar a conocer a Karmele, una mujer que desde muy joven se ve obligada a enfrentarse a situaciones extremas desde una actitud valiente y comprometida, consecuente con sus ideas y que no vacila jamás en defenderlas», como ha señalado.

La trama presenta a Karmele (Jone Laspiur), una enfermera vasca exiliada en Francia a finales de los años treinta. Conoce a Txomin (Eneko Sagardoy), un virtuoso trompetista, con el que vive una historia de amor y compromiso político entre París, Caracas y País Vasco El filme se inspira en la novela 'La hora de despertarnos juntos' de Kirmen Uribe, que a su vez se basa en la historia real de Karmele Urresti y Txomin Letamendi.

