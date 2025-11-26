Encuentro este jueves por la tarde con la piragüista Maialen Chourraut

La capacidad de sacrificio, esfuerzo, voluntad y talento que combina la campeona olímpica y del mundo de piragüismo Maialen Chourraut sirven esta tarde, desde ... las 17.00 horas, de argumento y ejemplo de la charla que se desarrollará en Seminarixoa. La organización es de Enpresare comparará las virtudes de la deportista donostiarra con las del mundo empresarial.

Chourraut ha tomado parte en cinco juegos olímpicos de verano para acumular medallas de todos los colores. Oro en Río de Janeiro en 2016, plata en Tokio en 2020 y bronce en Londres en 2012, el decimosexto lugar en Pekín 2008 y el decimosegundo en París 2024. También alcanzó tres metales en los mundiales de piragüismo en eslalon entre los años 2009 y 2023, y cuatro medallas en los campeonatos de Europeo entre 2014 y 2025.

Como destacan desde Enpresare, además de abordar entre otros temas la capacidad de mantener al excelencia en el tiempo, «buscamos hacer un paralelismo entre el deporte y los valores de la empresa, desde la resiliencia, la motivación, el trabajo en equipo y la capacidad de reinventarnos en situaciones difíciles».

Será una sesión abierta al público en general y el acceso también será gratuito.