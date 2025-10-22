Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Encuentro de mujeres escaladoras de la mano de la sección del Pol Pol en el rocódromo. B.U.

Bergara

'Emakumeok Mugimenduan', punto de encuentro de deporte y empoderamiento para mujeres

La oferta de actividades en grupo incluye para este curso la carrera de montaña, la escalada y las salidas de ciclismo en ruta

Juan Antonio Migura

Bergara

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:13

'Emakumeok Mugimenduan' nace con la intención de fomentar la actividad física, el bienestar y el empoderamiento de las mujeres, como destaca el consistorio que ... a través de su área de deportes ha impulsado el programa que ya ha tomado forma.

diariovasco 'Emakumeok Mugimenduan', punto de encuentro de deporte y empoderamiento para mujeres

