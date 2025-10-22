'Emakumeok Mugimenduan', punto de encuentro de deporte y empoderamiento para mujeres

'Emakumeok Mugimenduan' nace con la intención de fomentar la actividad física, el bienestar y el empoderamiento de las mujeres, como destaca el consistorio que ... a través de su área de deportes ha impulsado el programa que ya ha tomado forma.

Este empuje y la colaboración de la sección de escalada del Pol Pol y de Hankaluze Trail del mismo club, y de Lokatza Ziklismo Eskola ha permitido poner en marcha la primera edición para el curso 2025-2026.

La iniciativa ofrece espacios seguros y cómodos para que las mujeres puedan moverse juntas, compartir experiencias y crear una comunidad activa, «además de conocer los beneficios de la actividad física, se fomenta que las mujeres adquieran un papel activo y empoderado en el ámbito deportivo», apuntan sus promotoras.

En primer lugar se trata de impulsar un estilo de vida activo entre las mujeres, ofreciendo motivación y posibilidades reales. También busca crear espacios de encuentro para estrechar relaciones y ayudarse mutuamente, para compartir experiencias y aprender unas de otras, y se promueve que «las mujeres recuperen espacios y asuman un rol activo a través del deporte, potenciando el empoderamiento personal y colectivo».

Durante el pasado curso estas actividades tuvieron lugar de una forma independiente que ahora se integran en el programa 'Mujeres en Movimiento'.

Da la oportunidad de practicar distintas modalidades deportivas. Ahora mismo está en marcha con Hankaluze la preparación de trail running con el objetivo a corto plazo de una puesta a punto para la navideña San Silvestre. Tienen previstas salidas a entrenar para este domingo 26 de octubre, 9 y 23 de noviembre, y 14 y 21 de diciembre.

En el caso de la escalada las sesiones serán en el rocódromo en febrero y marzo con las fechas aún pendientes de concreción, y la salidas en bicicleta a la carretera con Lokatza se desarrollarán de abril a junio.

En todos los casos la inscripción y más información a través de Agorrosin Gunea llamando al teléfono 943 777 095 o escribiendo a agorrosin@bergara.eus. Datos complementarios también disponibles en la web www.bergarakirola.eus.