Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La promoción y consolidación del Oxirondoko Azoka tiene como soporte central el proyecto Elikaenea. MIGURA

Bergara

Elikaenea festeja su primer año con el encuentro Verdury Hall Festa

Paellada popular y música en directo mañana junto a Oxirondoko Azoka con tiques a la venta por 10 euros

Juan Antonio Migura

bergara.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Oxirondoko Azoka se vestirá mañana de fiesta con la propuesta de Elikaenea de organizar una comida popular y un concierto. Han bautizado el evento como Verdury Hall Festa, una denominación que a los y a las bergaresas que superan la edad de la jubilación les traerá recuerdos de su juventud.

En los sesenta el viejo mercado de abastos de la Plaza se transformaba los fines de semana en sala de fiestas para suplir la falta de discotecas y otros espacios donde bailar.

Aquel clásico Verdury Hall y el de este sábado comparten el binomio mercado y música, pero poco tienen que ver en las formas por la evolución lógica de usos y costumbres. Han transcurrido más de cincuenta años del original Verdury que dejó su actividad a principios de los 70 del pasado siglo.

En la nueva versión, la propuesta es participar en una gran paellada que se servirá en el exterior de Oxirondoko Azoka y estará elaborada en los fogones de Elikaenea. Después del menú, el concierto de Petti. Los tiques de la comida a la venta en Elikaenea por 10 euros.

Celebrar el aniversario

El festejo está entre las ideas planteadas para celebrar el primer aniversario de Elikaenea, una apuesta municipal liderada por una cooperativa que busca revitalizar el mercado de Oxirondo y el producto de calidad y proximidad.

El balance de Elikaenea, apuntan sus responsables, es satisfactorio. «La acogida de la ciudadanía ha sido muy positiva, tanto desde el punto de vista de consumo como por las nuevas oportunidades que han surgido. Este proyecto de país tiene como objetivo fortalecer los sistemas alimentarios locales y atender las necesidades de los ciudadanos, productores y comerciantes».

Destacan que han abierto nuevas vías para abordar los retos de futuro en materia alimentaria, «teniendo en cuenta los cambios en los hábitos de consumo, la labor de puente y coordinación entre consumidores y productores ha sido fundamental en el desarrollo del proyecto».

Responder a los retos

Los mercados tradicionales afrontan nuevos retos como el relevo generacional, nuevos modelos de gobernanza, y evolución del consumo, «en Bergara estamos impulsando cambios en las formas de hacer frente a estos retos y Elikaenea es un claro ejemplo», indica la teniente de alcalde Ainhoa Lete, «además ha generado interés el modelo bergarés, que está siendo analizado desde otros lugares como Cataluña, Duranguesado, Ayala...».

Por su parte, Aitziber Plazaola de la cooperativa gestora afirma que la revitalización del mercado no ha hecho más que empezar.

Unos y otros reconocen que el camino por recorrer para el proyecto es largo, pero coinciden en trabajar para avanzar hacia la soberanía alimentaria y la sostenibilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elikaenea festeja su primer año con el encuentro Verdury Hall Festa

Elikaenea festeja su primer año con el encuentro Verdury Hall Festa