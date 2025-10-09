Elikaenea festeja su primer año con el encuentro Verdury Hall Festa

Juan Antonio Migura bergara. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Oxirondoko Azoka se vestirá mañana de fiesta con la propuesta de Elikaenea de organizar una comida popular y un concierto. Han bautizado el evento como Verdury Hall Festa, una denominación que a los y a las bergaresas que superan la edad de la jubilación les traerá recuerdos de su juventud.

En los sesenta el viejo mercado de abastos de la Plaza se transformaba los fines de semana en sala de fiestas para suplir la falta de discotecas y otros espacios donde bailar.

Aquel clásico Verdury Hall y el de este sábado comparten el binomio mercado y música, pero poco tienen que ver en las formas por la evolución lógica de usos y costumbres. Han transcurrido más de cincuenta años del original Verdury que dejó su actividad a principios de los 70 del pasado siglo.

En la nueva versión, la propuesta es participar en una gran paellada que se servirá en el exterior de Oxirondoko Azoka y estará elaborada en los fogones de Elikaenea. Después del menú, el concierto de Petti. Los tiques de la comida a la venta en Elikaenea por 10 euros.

Celebrar el aniversario

El festejo está entre las ideas planteadas para celebrar el primer aniversario de Elikaenea, una apuesta municipal liderada por una cooperativa que busca revitalizar el mercado de Oxirondo y el producto de calidad y proximidad.

El balance de Elikaenea, apuntan sus responsables, es satisfactorio. «La acogida de la ciudadanía ha sido muy positiva, tanto desde el punto de vista de consumo como por las nuevas oportunidades que han surgido. Este proyecto de país tiene como objetivo fortalecer los sistemas alimentarios locales y atender las necesidades de los ciudadanos, productores y comerciantes».

Destacan que han abierto nuevas vías para abordar los retos de futuro en materia alimentaria, «teniendo en cuenta los cambios en los hábitos de consumo, la labor de puente y coordinación entre consumidores y productores ha sido fundamental en el desarrollo del proyecto».

Responder a los retos

Los mercados tradicionales afrontan nuevos retos como el relevo generacional, nuevos modelos de gobernanza, y evolución del consumo, «en Bergara estamos impulsando cambios en las formas de hacer frente a estos retos y Elikaenea es un claro ejemplo», indica la teniente de alcalde Ainhoa Lete, «además ha generado interés el modelo bergarés, que está siendo analizado desde otros lugares como Cataluña, Duranguesado, Ayala...».

Por su parte, Aitziber Plazaola de la cooperativa gestora afirma que la revitalización del mercado no ha hecho más que empezar.

Unos y otros reconocen que el camino por recorrer para el proyecto es largo, pero coinciden en trabajar para avanzar hacia la soberanía alimentaria y la sostenibilidad.