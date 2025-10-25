Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los lienzos están ordenados en la sala por etapas para apreciar la evolución de un consagrado retratista. X. A.
Bergara

Restan dos horas para disfrutar de la genialidad y maestría de Okina como retratista

Hay a las 14.00 horas cierra la muestra en Aroztegi Aretoa que también despide el programa del centenario del nacimiento del pintor

Juan Antonio Migura

Bergara

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:17

Desde las 12,00 a las 14.00 horas de hoy las puertas de Aroztegi Aretoa estarán abiertas al público para que puedan sorprenderse y ... gozar de la obra de Miguel Okina. La muestra antológica que le dedica Beart para cerrar el programa del centenario de su nacimiento que pusieron en marcha el año pasado, echa el cierre.

