Restan dos horas para disfrutar de la genialidad y maestría de Okina como retratista

Desde las 12,00 a las 14.00 horas de hoy las puertas de Aroztegi Aretoa estarán abiertas al público para que puedan sorprenderse y ... gozar de la obra de Miguel Okina. La muestra antológica que le dedica Beart para cerrar el programa del centenario de su nacimiento que pusieron en marcha el año pasado, echa el cierre.

Son 53 lienzos con un claro predominio del retrato, un género en el que Miguel Okina está reconocido como uno de los 'muy grande. De una parte por su dominio de la facetas pictóricas y, de otra, por la capacidad de plasmar en óleos sobre lienzo el espíritu y la personalidad de sus modelos. En la exposición también conviven algunos paisajes y bodegones donde reafirma su dominio del dibujo y el color.

Cuando la sala de Barrenkale cierre sus puertas, llega el momento de realizar el balance de un año entero dedicado a poner en primera línea la figura del autor que desapareció en 2021 y que es recordado como uno de los más queridos y admirados.

La comisión de Beart, promotora del centenario, tendrá que realizar balance del número de espectadores de la antológica, pero seguro esta última colección superar con facilidad los casi 1.200 visitantes que acumuló la muestra centrada en sus dibujos y carboncillos, aseguran.