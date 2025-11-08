Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bergara

Dos charlas este jueves para abrir la Mendi Astea de Arrola Mendizale Ellkartea

J. A. M.

bergara.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

Aventuras montañeras con sus protagonistas locales y una comida darán contenido en los próximos días a la Mendi Astea de Arrola. Para el jueves, día 13, desde las 18.30 horas en Olaran han previsto la charla denominada 'Antzuolarrak goi mendietan'.

Por un lado, Ander y Xabier Arbulu darán cuenta de su recorrido por Alta ruta de Monte Rosa 'Spagethi tour' entre Suiza e Italia, y por otro, Iker Manso, Juan Manuel Lasa, Iñigo Alonso, Mikel Lopez e Ibon Garitano mostrarán su recorrido y experiencias en la sesión 'Sumendietako edurretan'.

El programa se completará el próximo domingo, día 15, con una salida montañera a partir de las 9.00 horas desde la Plaza para acudir a Azalditxa, Landarraitz y Arrola. De regreso la comida se celebrará en Olalde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos charlas este jueves para abrir la Mendi Astea de Arrola Mendizale Ellkartea