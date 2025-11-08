Dos charlas este jueves para abrir la Mendi Astea de Arrola Mendizale Ellkartea

J. A. M. bergara. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Aventuras montañeras con sus protagonistas locales y una comida darán contenido en los próximos días a la Mendi Astea de Arrola. Para el jueves, día 13, desde las 18.30 horas en Olaran han previsto la charla denominada 'Antzuolarrak goi mendietan'.

Por un lado, Ander y Xabier Arbulu darán cuenta de su recorrido por Alta ruta de Monte Rosa 'Spagethi tour' entre Suiza e Italia, y por otro, Iker Manso, Juan Manuel Lasa, Iñigo Alonso, Mikel Lopez e Ibon Garitano mostrarán su recorrido y experiencias en la sesión 'Sumendietako edurretan'.

El programa se completará el próximo domingo, día 15, con una salida montañera a partir de las 9.00 horas desde la Plaza para acudir a Azalditxa, Landarraitz y Arrola. De regreso la comida se celebrará en Olalde.