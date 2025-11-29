Donantes de Sangre distingue las aportaciones de 29 bergareses Han incorporado a 42 nuevos donantes a un colectivo de 1.054 socios con 435 activos en las 27 extracciones realizadas en 2024

La incorporación de nuevas generaciones de donantes se destacó como una prioridad en la entrega de insignias y diplomas.

Juan Antonio Migura bergara. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27

Veintinueve bergareses fueron reconocidos ayer por sus aportaciones solidarias a Donantes de Sangre. El encuentro a las 13.00 horas en el servicio Arin del Hogar del Jubilado premió el compromiso que han desarrollado durante años.

Las distinciones destacan la implicación y continuidad de estos vecinos. Alcanzan la insignia de plata con 25 donaciones un total de 13 personas; la de oro, (las mujeres con 40 y los hombres con 50 extracciones) doce donantes; y la categoría de gran donante (las mujeres con 60 y los hombres con 75), en cuatro de los casos.

Gran donante 75 extracciones Luis Jesús Muñoz Argarate.

Gran donante 60 extracciones Susana Etxaniz Zorrilla, María Angeles Gallego Martínez y María Dolores Larrañaga Iturbe

50 extracciones Pedro Mari Agirrezabal Ondarra, German Arbulu Egizabal. Kepa Etxeberria Agirre, y Jose Ignacio Larrañaga Garitano.

40 extracciones María Iciar Aranguren Aguirrezabalaga, Miren Arregi Alberdi, Cristina Blanco Plata, Nerea Etxeberria Agirrezabal, Nerea Gabilondo Etxaniz, Amaia Orbea Uribesalgo, Sagrario Osinalde Garitaonandia, y María Aranzazu Unamuno Micheo.

25 extracciones Javier Cambronel Martín, Benito Cantero Capez, Jorge Garin Alsua, Ander Garitano Zuazola< igorraga, Olatz Larrañaga Aguirrezabal, Esther Linazisoro Ugarte, Abel Jon Loiti Abarrategi, Eusebio Merchan Sierra, Consuelo Pombar López, Tomás Rodríguez Sanjurjo, Joseba Zanguitu Madina, Aitziber Muguruza Lazpiur, y Arantzazu Iztueta Arando.

La diferencia atiende al número máximo de extracciones anuales por género que establece la norma de tres para mujeres y cuatro para hombres.

En las 27 fechas del calendario anual de 2024 alcanzaron las 1.087 extracciones e integraron a 42 nuevos donantes. En las del programa ordinario en el centro Arin, en 23 fechas, sumaron 999 bolsas con 20 nuevos donantes, y en la especiales en Miguel Altuna y Mariaren Lagundia. dos jornadas por centro, incorporaron 22 donantes con 88 extracciones.

El colectivo aglutina a 1.054 socios con 530 mujeres y 524 hombres, de los que son donantes activos 435: 204 mujeres y 231 hombres.

Los requisitos para ser donante pasan por tener entre 18 y 65 años pesar más de 50 kilos y estar sano. Los interesados en donar se pueden acercarse a las extracciones o entrar en contacto con la delegación a través del número de teléfono 747 429 920.

Como destacan los responsables locales «con estos actos agrademos en persona su colaboración esencial». Además, en el acto de ayer recibió una mención especial Mari Cruz Sanchez Lizarralde por haber donado su sangre, a lo largo de la vida, en nada menos que 102 ocasiones.

Relevo para la continuidad

Destacan desde el Banco de Sangre de Gipuzkoa, la continuidad en las aportaciones es la clave de este sistema que necesita forzosamente de nuevas aportaciones voluntarias.

El principal problema de la sangre es que es un producto perecedero. Las plaquetas se pueden conservar durante 5 o 7 días y los concentrados de hematíes durante 42 jornadas. El plasma se puede llegar a conservar hasta 3 años congelado, pero se utiliza de forma continua para la fabricación de medicamentos.

Se calcula que cada donación puede salvar hasta 3 vidas ya que la sangre se fracciona en componentes que permiten atender diferentes necesidades médicas: desde tratamientos oncológicos hasta intervenciones quirúrgicas o urgencias, y para elaborar medicamentos destinados a pacientes agudos y crónicos.