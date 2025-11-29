El documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako', esta tarde, en Seminarixoa

J.A.M. bergara. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

La figura de la cantante Lurdes Iriondo, fallecida en 2005, llega hoy a la cartelera de Seminarixoa a partir de las 19.30 horas con el pase de la producción 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako'.

Una propuesta que recupera una de las voces de la cultura vasca, poniendo en valor la vida y el legado de Lurdes Iriondo.

Está dirigido por Inge Mendioroz Ibañez y escrito por Idoia Garzes Aldazabal. El trabajo combina material de archivo, entrevistas y testimonios personales para dibujar a la artista.

Como apunta su directora, «Lurdes Iriondo fue una mujer valiente y comprometida, que con su voz ayudó a transformar la música vasca y a reivindicar el euskera como lengua de creación y expresión. Este documental es también un homenaje a todas las mujeres que, como ella, abrieron caminos en la cultura de nuestro país».

La proyección queda integrada en el programa de Euskararen Eguna que durante los próximos días ofrece, el 3 de diciembre, el pase de 'Karmele' con presentación a cargo de Asier Altuna, el martes 9 'Transmisioa', y el 12 de diciembre, en el salón de plenos, presentación del libro 'Elebakatasun garaiak', con Juantxo Madariaga.