Dieciséis años después el Stolz sonará en el ciclo internacional de órgano

Tres instrumentos románticos del siglo XIX residentes en templos y parroquias y una decena larga de interpretes entre organistas y otros músicos dan cuerpo ... desde el viernes al XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico que arranca el en Loiola, que continuará el sábado en Azkoitia y que llegará a Bergara este domingo.

Como apuntaron este martes en la presentación en la parroquia bergaresa de San Pedro Apóstol, desde la Asociación Fray Joseph de Echeverría de Amigos del Órgano de Gipuzkoa, el programa es una apuesta que pone en valor el rico patrimonio de órganos románticos de Gipuzkoa.

Azpeitia Basílica de Loiola. En el Cavaillé Coll a las 19.30 horas. El día 3, el organista Juan de la Rubia, el 10 de octubre al órgano Loreto Aramendi y Sarah Perarnaud, y el percusionistas Jorge Pacheco; y el día 17 Matías Sagreras en los teclados, y la mezzosoprano Lucía Gómez.

Azkoitia En el Cavaillé Coll de Santa María la Real a las 20.00 horas. El día 4, el organista Benjamin Righetti, el día 11 José Antonio Pascual ante teclas y pedales y el txistulari Jose Ignazio Ansorena; y el día 18, el organista Shin Young Lee.

Bergara En San Pedro Apóstol en el Stoltz-Frères a las 18.30 horas. El 5 de octubre Oscar Rodríguez y la soprano Marina Cabau, el día 12 la organista Alma Bettencourt; el día 19 en los teclados y pedales Thomas Ospital; y el día 26 el concierto de los alumnos de órgano de las tres localidades organizadoras del ciclo internacional de órgano románticos, que colaboran con la Diputación y Fray Josep Echevarria Elkartea. En todos los casos la entrada es libre.

El ciclo es una oportunidad de disfrutar de los conciertos de intérpretes de categoría internacional, un vehículo de promoción de los organistas propios con la mira puesta en los más jóvenes como relevo, un impulso a la presencia femenina, y siempre con la intención de facilitar un acercamiento al público.

Programación consecutiva

Las citas los tres próximos fines de semana de octubre se repetirán en los escenarios con la misma cadencia. Los viernes en la basílica azpeitiarra, los sábados en Santa María la Real de Azkoitia, y los domingos en San Pedro de la villa mahonera, «un programa diseñado con esta fórmula que permite al público acudir a todos las audiciones»..

Con acceso libre, el Ciclo da ocasión de disfrutar de las joyas musicales en manos de interpretes de primer nivel procedentes de Francia, Argentina, Japón, España y los más cercanos, ya sea en un formato como solistas o acompañados por txistu, percusión o sopranos.

Los Cavaillé-Coll de la basílica de Loiola (1889) y de la iglesia de Santa María la Real (1889) de Azkoitia, no han fallado a ninguna cita, y pero sí el Stoltz-Frères de San Pedro (1889). Regresa 16 años después restaurado. En este periodo fue sustituido por el Lope Alberdi (1917) de la parroquia de Santa Marina.

El órgano de la casa parisina dejó de sonar al constatar el deterioro que presentaba. Un lento proceso que ha implicado a instituciones civiles y religiosas, animadas por el empuje de la Asociación de Amigos del órgano, permitió el pasado 8 de diciembre que el valioso instrumento rehabilitado regresará a sus funciones.

Ha supuesto una inversión de 528.000 euros para devolver al Stoltz a su mejor versión y su principal cualidad, la de mantener la estructura y sonoridad original con la que se diseño hace 136 años.

Retablo en restauración

Los templos de Azpeitia, Azkoitia y Bergara son los escenarios para los que se construyeron los órganos y permiten que vuelvan a brilla con todo su colorido musical.

En el caso bergarés el reestreno de su instrumento coincide en el tiempo con una iglesia con el aforo algo limitado porque se desarrollan, desde hace unas semanas, las labores de limpieza y recuperación del retablo central.

En la fase actual han bajado las imágenes para su tratamiento y actúan en la consolidación estructural del retablo. Los trabajos se prolongarán durante varios meses.

La intervención se afrontan por virtud del convenio entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Diócesis de San Sebastián.

El retablo es una construcción renacentistas del siglo XVI del tipo fachada y casillero con cuatro alturas y cumbre, que albergan una veintena de tallas.