FOTOS MIGURA

Bergara

Desdepida de MovemberGara con afeitado y distinción a Duni Olabarria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

Música, una salida deportiva y una comida fueron el domingo las citas de despedida a la edición 2025 de MovemberGara. Las canciones Ad Blue ambientaron los soportales del Real Seminario en el encuentro que sirvió para el afeitado de los reivindicativos bigotes en favor de la salud masculina. El colectivo reconoció a Dunixi Olabarria como uno de precursores y por su constante disposición a echar una mano. Durante noviembre conciertos, salidas, bertsolaris e información, como la charla que ofreció la investigadora bergaresa Uxue Lazkano Dobao sobre el cáncer de próstata, han dado cuerpo a un movimiento que busca concienciar a la ciudadanía y que destina lo recaudado a la investigación.

