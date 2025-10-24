El derbi del fútbol femenino comarcal llega este sábado al campo de Agorrosin

La élite del fútbol femenino comarcal a nivel deportivo provincial se ve las caras este sábado en el derbi que disputan desde las 12.00 ... horas el Bergara y Debagoiena Bailara. Son la dos única formaciones del Alto Deba entre los 16 conjuntos la División de Honor Regional, y miden de nuevo sus fuerzas. «Después de varias temporadas vamos a volver a jugar. Es un aliciente más para el partido muy interesante», destaca el técnico de las mahoneras Manolo Ortiz. «Será un partido complicado. Necesitamos la victoria para romper la racha de malos resultados de las tres últimas jornadas en las que sólo hemos sumado dos puntos».

Las anfitrionas, como reconoce el preparador, llegan a esta sexta jornada con ocho puntos en la octava posición y en crisis de resultados. Abrieron campaña con dos victorias y después se han desinflado un poco.

Justamente la dinámica inversa es la que presenta el cuadro de Debagoiena Bailara. Formación impulsada y alimentada con jugadoras sénior de la UDA y Aloña Mendi que en su anterior etapa jugaban como Arizmendi. Vienen de menos a más. Perdieron sus dos primeros compromisos en el regreso a la máxima categoría esta campaña y después han encadenado un doblete de victorias y un empate. Con siete puntos en el casillero son duodécimas.

La rivalidad y la emoción están garantizadas. Las teóricamente más débiles, como recién ascendidas, intentarán dar la sorpresa en Agorrosin. «No hay rivales pequeñas en esta categoría y por lo visto están haciendo muy bien las cosas», señala Ortiz. Y las locales no quieren defraudar en casa.

Visita de la UDA

Los segundos equipos sénior masculinos del BKE y UDA, en la primera regional, juegan este sábado en el campo de Ipintza, desde las 16.30 horas. Los locales son cuartos con 9 puntos y los aretxabaletarras saltarán al terreno de juego como sextos con 5 puntos.