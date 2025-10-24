El derbi del fútbol femenino comarcal llega este sábado al campo de Agorrosin

BergaraEl derbi del fútbol femenino comarcal llega este sábado al campo de Agorrosin
El División de Honor de BKE quiere enderezar los resultados y el Debagoiena Bailara mantener viva la racha positiva
Bergara
Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01
La élite del fútbol femenino comarcal a nivel deportivo provincial se ve las caras este sábado en el derbi que disputan desde las 12.00 ... horas el Bergara y Debagoiena Bailara. Son la dos única formaciones del Alto Deba entre los 16 conjuntos la División de Honor Regional, y miden de nuevo sus fuerzas. «Después de varias temporadas vamos a volver a jugar. Es un aliciente más para el partido muy interesante», destaca el técnico de las mahoneras Manolo Ortiz. «Será un partido complicado. Necesitamos la victoria para romper la racha de malos resultados de las tres últimas jornadas en las que sólo hemos sumado dos puntos».
Las anfitrionas, como reconoce el preparador, llegan a esta sexta jornada con ocho puntos en la octava posición y en crisis de resultados. Abrieron campaña con dos victorias y después se han desinflado un poco.
Justamente la dinámica inversa es la que presenta el cuadro de Debagoiena Bailara. Formación impulsada y alimentada con jugadoras sénior de la UDA y Aloña Mendi que en su anterior etapa jugaban como Arizmendi. Vienen de menos a más. Perdieron sus dos primeros compromisos en el regreso a la máxima categoría esta campaña y después han encadenado un doblete de victorias y un empate. Con siete puntos en el casillero son duodécimas.
La rivalidad y la emoción están garantizadas. Las teóricamente más débiles, como recién ascendidas, intentarán dar la sorpresa en Agorrosin. «No hay rivales pequeñas en esta categoría y por lo visto están haciendo muy bien las cosas», señala Ortiz. Y las locales no quieren defraudar en casa.
Visita de la UDA
Los segundos equipos sénior masculinos del BKE y UDA, en la primera regional, juegan este sábado en el campo de Ipintza, desde las 16.30 horas. Los locales son cuartos con 9 puntos y los aretxabaletarras saltarán al terreno de juego como sextos con 5 puntos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión