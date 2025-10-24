Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plantilla deportiva y técnica del División de Honor femenino para la temporada 2025-2026. BKE

Bergara

El derbi del fútbol femenino comarcal llega este sábado al campo de Agorrosin

El División de Honor de BKE quiere enderezar los resultados y el Debagoiena Bailara mantener viva la racha positiva

Juan Antonio Migura

Bergara

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Comenta

La élite del fútbol femenino comarcal a nivel deportivo provincial se ve las caras este sábado en el derbi que disputan desde las 12.00 ... horas el Bergara y Debagoiena Bailara. Son la dos única formaciones del Alto Deba entre los 16 conjuntos la División de Honor Regional, y miden de nuevo sus fuerzas. «Después de varias temporadas vamos a volver a jugar. Es un aliciente más para el partido muy interesante», destaca el técnico de las mahoneras Manolo Ortiz. «Será un partido complicado. Necesitamos la victoria para romper la racha de malos resultados de las tres últimas jornadas en las que sólo hemos sumado dos puntos».

