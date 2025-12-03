Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bergara

Cursos de actividades acuáticas para bebés en Agorrosin Gunea

J. A. M.

bergara.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30

A pesar de las obras en la cubierta que impiden el uso de bañera grande, Agorrosin Gunea mantiene abierta la piscina pequeña y el balneario para la que programan cursos de actividades acuáticas para bebés. La inscripción hasta hoy en agorrosin@bergara.eus, en la web bergarakirola.eus o en el teléfono 943 777 095.

Los cursos se desarrolla junto a padres y madres, y favorecen el desarrolla motor. El plazo para cubrir las plazas libres se abrirá a partir del 10 de diciembre.

Las actividades del 13 de diciembre al 28 de febrero. Los abonados tendrán preferencia en el sorteo. Horarios los sábados de 10.15 a 10.45 y de 11.00 a 11.15 horas para bebés de 6 a 24 meses, y de 11.30 a 12.00 y de 12.00 a 12.30 de 2 a 4 años. Las tasas en pago único de 68,19 euros para los abonados y 137,84 euros para los no abonados.

