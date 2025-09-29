Cortos y charla este martes sobre la soledad no deseada y la comunidad

Poner en valor la importancia de las personas con edad con tertulias, cine, conferencias y visitas, es la propuesta que han lanzado desde el ... consejo de los mayores en torno a la fecha del 1 de octubre designada como Día Internacional de las Personas Mayores.

El trabajo conjunto de San Joxepe Elkartea, Nagusilan, Duintasuna y el Ayuntamiento ha confeccionado un programa de actos, ya en marcha, cuyo eje central son las realidades de la tercera y cuarta edad con los cuidados y la soledad no deseada como argumentos centrales.

Con sabor festivo y reivindicativo pusieron este lunes al mediodía las protestas en marcha en la Plaza.

Para este martes programan desde las 19.00 horas en Seminarixoa un encuentro multidisciplinar y una tertulia que abordará aspectos relativos a las situaciones de soledad no deseada y la vida comunitaria. Ofrecerán una serie de micro documentales para plantear los temas de la posterior conversación. En la producción han colaborado Ados Teatroa, Laboratorium y Mariaren Lagundia.

El primero de octubre los centros asistenciales de Mizpirualde, Arin y centro de día recibirán a las 10.00 la visita de escolares de Mariaren Lagundia para desarrollar la propuesta 'Jugando con los mayores', y en el paseo Boni Laskurain, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, la actividad de sensibilización '100 aldiz begiratu'.

El objeto es la prevención de siniestros viales en la personas mayores bajos el lema 'El riesgo está donde menos te lo esperas. Anda con 100 ojos'.

En la sede contigua de San Joxepe desde las 17.00 horas un taller para prevenir caídas y accidentes, y detrás la charla del programa de Gobierno Vasco de seguridad vial. A partir de las 20.00 el cine club se suma con la proyección de la película 'Mi postre favorito'. Entrada 3 euros.

Bertsos y clown

El jueves abran con el paseo de Bergara Oinez, y a partir de las 18.00 pone la atención en Seminarixoa. Acogerá el espectáculo que fusiona bertsos y clown. Con entrada libre, ante el público los bertsos de Ainhoa Agirreazaldegi, Onintza Enbeita y Andoni Egaña comparten protagonismo con la clown Beatriz Elgezabal.

Despiden la programación el viernes 10 de octubre con una visita la centro residencial alternativo de Usurbil. El autobús gratuito partirá a las 09.15 horas desde la para central. La inscripción en el o B@Z (010 ó 943 77 91 00) o en San Joxepe.