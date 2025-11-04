Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Labores iniciadas en septiembre

Bergara

A concurso público la explotación hostelera de Txuringo

Las propuestas se pueden presentar hasta el 17 de noviembre para gestionar un espacio que quiere «revitalizar la vida social y cultural» en Osintxu

J.A.M.

BERGARA.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31

La reapertura de Txuringo como establecimiento hostelero y punto de encuentro social en Osintxu da un paso más con la convocatoria municipal del concurso para la explotación del establecimiento, que está inmerso en el proceso de reforma integral.

El Ayuntamiento lanza ahora las bases de adjudicación de la gestión para disponer de algún responsable para cuando finalicen las obras.

Solita una renta mensual de 150 euros de partida que los licitadores podrán mejorar. Una vez adjudicada exigirán una garantía de mil euros. El periodo de explotación es por tres años. El periodo de presentación de propuestas en la secretaría municipal se cierra el 17 de noviembre.

Podrán concurrir personas físicas o jurídicas con capacidad económica que tendrán que asumir un seguro de responsabilidad civil mínimo de 150.000 euros, tener experiencia acreditada mínima de tres meses como barman o cocinero, carnet de manipulación de alimentos y capacitación lingüística.

Las obras de remodelación se llevan a cabo por un importe de 158.577 euros a cargo de la empresa Construcciones Frixi. Además de reformar el bar, mejoran la accesibilidad del local contiguo.

El espacio socio cultural y multiusos, tras este proceso, conservará el bar como punto de encuentro, y está previsto en el local anexo que se ponga en marcha en 2026 una oficina de regeneración dirigida a la ciudadanía, con la colaboración del Gobierno Vasco.

Plan de revitalización

En diciembre de 2023 el Ayuntamiento compró el bar situado en la plaza de Osintxu y el local anexo para usos comunitarios como aportación más al plan de revitalización. La decisión supuso un desembolso económico de 143.000 euros para adquirir la propiedad del bar y de todos los antiguos comedores del restaurante y espacio de Txuringo, además de tres garajes en la parte inferior.

