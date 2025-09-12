Cincuenta años después el concurso de pintura al aire libre goza de buena salud

Cincuenta ediciones cumple este domingo el certamen de pintura la aire libre Simón Arrieta que nació en 1974 al abrigo de las iniciativas que ... impulsadas por Promoción Cultural Vergaresa. Una respuesta a la tradición pictórica local y a las distintas escuelas de formación que convivían en la década de los 70 del siglo XX, a semejanza de competiciones similares que proliferaban por Euskal Herria.

En la quincuagésima estarán encantados si alcanzan la treintena de creadores, una cifra que como destaca Beart es considerable en este tipo de competiciones, pero lejana de los 73 artistas que pintaron en el estreno. Así se recoge en el cata guardada en el Archivo Municipal: «53 artistas de las cuatro provincias vascas y 20 locales».

Entonces el asesoramiento técnico estaba en manos de un incipiente grupo de pintores denominado 'Orchinga Arte Taldea' que ayudó a Promoción, hoy en día esa función la cumple Beart que gestiona la cita financiada por el consistorio.

Hace algo más de medio siglo el presupuesto fue de 45.514 pesetas (120,8 euros) frente a los 2.986,48 euros de coste en estos Sanmartines.

Agirre y Lazkano

En el 74 el primer premio fue para una obra de contenido abstracto firmada por Ramón Campos Martín, de Somorrostro, y la distinción de mejor local para Xabier Agirre, actual presidente de Beart, pintor y exprofesor de Bellas Artes, que en la presentación del aniversario, destacó una curiosidad «un jurado integrado por grandes pintores figurativos dieron el primer premio a una abstracción».

La deliberación estaba en manos de los reconocidos creadores bergareses Miguel Okina y Carlos Loidi, el eibarrés José Careaga y el ondarrutarra Félix Beristain. En esa misma mañana del 22 de septiembre de 1974, también mostraron un buen ojo crítico al premiar como mejor joven a Jesús Mari Lazkano, artista de renombre que también se ha dedicado a la faceta docente.

360 minutos

Un máximo de seis horas son las que podrán invertir los artistas la matinal del domingo para plasmar algún paisaje urbano bergarés. Cualquier técnica pictórica es bienvenida por la organización.

El centro histórico se transformó en un gran estudio de pintura al aire libre. Los vecinos tendrán ocasión de parar ante los caballetes para apreciar las habilidades de los pintores y seguir la evolución de la obra.

Desde 2023 acotan la actividad de los artistas casco y sus arrabales. Una medida de concentración que permite crear un itinerario para que el público pudiera ver como trabajan los pintores.

Junto a la pericia con el dibujo y los pinceles, es factor determinante el tiempo. Cada participante debe sellar su soporte en la inscripción en el pórtico de Santa Marina entre las 08.30 a 11.00 horas. Realizada la obra, con temática libre, se entregarán en el Ayuntamiento entre las 13.00 y las 14.30 horas para abrir el proceso de evaluación.

Si los artistas trabajan contrarreloj, también lo hace el jurado ya que, para las 15.00 horas de esa misma jornada dará a conocer el fallo. La entrega de premios en el salón de plenos.

El primer clasificado recibe como premio 1.000 euros, 600 euros para el segundo, 400 euros al tercero, y 250 euros para el mejor autor local no premiado en las anteriores categorías. Los cuadros distinguidos del primero al tercero quedarán en poder del Ayuntamiento.

No hay limitación en el tema y la técnica. Se permite cualquier material como base pictórica pero el soporte sobre el que la obra se presente deberá ser rígido.

Del 19 al 28 de septiembre los trabajos del concurso darán contenido a una exposición en Aroztegi Aretoa.