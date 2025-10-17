Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La actriz y humorista Asaari Bibang ofrecerá su obra 'Humor negra' este sábado en Seminarixo.

Bergara

'Beste ahotsak' arranca este sábado con humor, juventud y solidaridad

La actriz y humorista Asaari Bibang será la protagonsita de la primera cita del programa con su obra 'Humor negra'

A. Mariezkurrena

Bergara

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:53

Comenta

La Asociación de Amig@s de Senegal de Bergara – Ndank Ndank da inicio al curso 2025-2026 con una propuesta cultural y social que ... combina humor, reflexión y compromiso comunitario. Se trata del programa 'Elkarbizitza eta elkartasun programa VI: Beste ahotsak' cuyo acto inaugural se celebrará este sábado en el Seminarixo de Bergara, a partir de las 19.00 horas, con la representación del monólogo 'Humor negra' de Asaari Bibang.

