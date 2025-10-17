'Beste ahotsak' arranca este sábado con humor, juventud y solidaridad

La Asociación de Amig@s de Senegal de Bergara – Ndank Ndank da inicio al curso 2025-2026 con una propuesta cultural y social que ... combina humor, reflexión y compromiso comunitario. Se trata del programa 'Elkarbizitza eta elkartasun programa VI: Beste ahotsak' cuyo acto inaugural se celebrará este sábado en el Seminarixo de Bergara, a partir de las 19.00 horas, con la representación del monólogo 'Humor negra' de Asaari Bibang.

En 'Humor negra', la actriz y humorista Asaari Bibang utiliza la comedia como herramienta de transformación social. Desde su experiencia como mujer negra nacida en Guinea Ecuatorial y criada en España, aborda con ironía y lucidez temas como el racismo cotidiano, la identidad o los estereotipos, invitando al público a reírse mientras reflexiona sobre la convivencia y la diversidad.

Cuándo. Este sábado, a las 19 00 horas en Seminarixo.

Organiza Bergarako Senegaleko lagunen elkartea – Ndank Ndank,con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Precio Entrada gratuita hasta completar aforo.

Durante el evento, la asociación instalará un punto de venta solidario con sudaderas, ropa confeccionada en Senegal y otros artículos artesanales. También se pondrán a la venta participaciones de la Lotería de Navidad, y se recogerán donativos destinados a apoyar los proyectos sociales que la asociación desarrolla tanto en Bergara como en Dionewar (Senegal).

La entrada será gratuita hasta completar aforo.

12 jóvenes de Bergara

Además, los y las jóvenes del nuevo programa Gaztendank, impulsado junto al Gazteleku de Bergara y Ndank Ndank elkartea y con el apoyo económico del Ayuntamiento, participarán este sábado colaborando en el punto de venta.

En esta primera edición del programa tomarán parte 12 jóvenes de Bergara nacidos en 2009, que a lo largo del curso vivirán experiencias formativas y de sensibilización en torno a la diversidad cultural, el compromiso social y la cooperación, y en julio de 2026 viajarán a Senegal.

El proyecto 'Beste ahotsak'

Durante el curso 2025-2026 se desarrollarán actividades educativas, culturales y anti-racistas en escuelas e institutos, talleres, charlas y encuentros interculturales, además de la posibilidad de viajar a Senegal en Semana Santa o en verano, de la mano de Mamadou Sarr Diame, presidente de la asociación. Estos viajes ofrecen una experiencia de aprendizaje compartido y de conocimiento directo de la realidad senegalesa desde una perspectiva de cooperación y respeto mutuo.

El programa cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y se enmarca en la trayectoria de más de una década de trabajo de Ndank Ndank para construir una sociedad más inclusiva, diversa y solidaria, en colaboración con entidades locales y la red Bizipoza.erat posuere velit vestibulum aliquam a ut ante.

El programa cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y se enmarca en la trayectoria de más de una década de trabajo de Ndank Ndank para construir una sociedad más inclusiva, diversa y solidaria, en colaboración con entidades locales y la red Bizipoza.