El Bergara suma la tercera victoria consecutiva y es el único invicto de la categoría

El 2 a 0 del Bergara el sábado en Agorrosin ante el Beasain lleva al conjunto masculino sénior a la tercera plaza de la tabla ... a tan sólo un triunfo de los líderes del Real Unión y empatados con el Tolosa. La victoria ante su público supuso la tercera seguido en la seis jornadas disputadas. En la tres primeras empataron todos los compromisos. Con estas cifras se mantiene como la única formación que aún no ha conocido la derrota en este campeonato de liga.

El partido, que caminaba hacia el empate, se rompió en el minuto 77 con una primer tanto de Ibai Leizega Sanchez que siete minutos después era el encargado de transformar una pena máxima para establecer el definitivo 2 a 0.

El conjunto que dirige Iker Ruiz de Larramandi, tras un arranque de campaña dubitativo, ha logrado una línea ascendente que le permite mirar de cerca el aún lejano objetivo del ascenso.

Primera derrota femenina

En el campo de Usabal el domingo el conjunto femenino de la División de Honor Regional encajó la primera derrota en la quinta jornada por la mínima frente al Tolosa. Las mahoneras no fueron capaces de remontar el madrugador gol de las locales en el minuto seis. Caen a media tabla y están a cinco de la líderes del Oiartzun.

Remontada del juvenil

Frente a un todopoderoso Deportivo Alavés, este domingo en Agorrosin, el juvenil nacional bergarés demostró tener mucho carácter al lograr dar la vuelta a un encuentro que tenía 0 a 2 en el minuto 31.

Los goles de Xabat Arregi Unamuno en el minuto 69 y Daniel Machura Pedrajo en el 86 llevaron a un reparto de puntos. Supone encadenar la tercera jornada positivo. Tras un mal inicio con un punto en tres partidos, los juveniles enderezan el rumbo en las últimas semanas. Suman 6 puntos en un tabla con distancias cortas con los mejores y con el descenso.