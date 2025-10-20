Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El empuje de los juvenil ante su público llevó el domingo a equilibrar un 0 a 2. BKE

Bergara

El Bergara suma la tercera victoria consecutiva y es el único invicto de la categoría

Sube hasta la tercera posición de la clasificación después de superar en Agorrosin por 2 a 0 al Beasain

Juan Antonio Migura

Bergara

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:44

Comenta

El 2 a 0 del Bergara el sábado en Agorrosin ante el Beasain lleva al conjunto masculino sénior a la tercera plaza de la tabla ... a tan sólo un triunfo de los líderes del Real Unión y empatados con el Tolosa. La victoria ante su público supuso la tercera seguido en la seis jornadas disputadas. En la tres primeras empataron todos los compromisos. Con estas cifras se mantiene como la única formación que aún no ha conocido la derrota en este campeonato de liga.

