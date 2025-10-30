Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bergara

El Bergara quiere olvidar esta noche su primera derrota

J.A.M.

BERGARA.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:33

El horario nocturno regresa esta noche al campo de Agorrosin con el partido que disputará, desde las 20.30 horas, el División de Honor masculino frente al Urola. Los mahoneros intentarán enmendar con una victoria el tropiezo de la última jornada que supuso la primera derrota de la campaña.

El conjunto dirigido por Iker Ruiz de Larramendi ocupa, tras siete jornadas, la quinta posición con 12 puntos. Los visitantes son decimocuartos con seis.

El Bergara necesita el triunfo si quiere mantenerse cerca de la cabeza que disfruta el Real Unión con 18 puntos, y para no perder contacto con el resto de candidatos al ascenso.

Mañana el femenino

Agorrosin recibe mañana desde las 12.00 horas en el encuentro del División de Honor Regional femenino contra el Goierri Gorri. Un partido complicado frente a otro de los conjuntos que aspira a todo. Locales y visitantes disponen de once puntos y saltarán por la victoria para mantener la presión sobre Tolosa con 15 y Oiartzun con 16 puntos que lideran la tabla.

