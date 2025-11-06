Bergara Oinez con Goyeneche

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Los recorridos saludables de Bergara Oinez que parten desde Agorrosin Gunea cumplirán el próximo jueves, día 13, la decimotercera cita de una actividad que iniciaron en marzo y despedirán en diciembre tras cumplir con quince fechas. La próxima salida estará a cargo de monitores de la Fundación Goyeneche. Aún quedarán pendientes los trayectos del día 27 de noviembre con Jardun y el 11 de diciembre con BPXport. En la imagen, los que cubrieron el paseo organizado por el Ayuntamiento el 30 de octubre.