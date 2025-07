Berener busca alcanzar los 200 socios para su primera instalación fotovoltaica

J.A. MIGURA bergara. Jueves, 31 de julio 2025, 19:47 Comenta Compartir

Berener, la cooperativa local para energías renovables, tiene abierta una campaña de captación de socios entre los bergareses porque dispone de 131 socios y su primera instalación de placas sobre al cubierta de la Herri Eskola San Martin, en plena ejecución, tiene capacidad para suministrar a 200 usuarios.

Buscan ampliar la base social de una iniciativa que depende para su consolidación de que se alcance el máximo número de socios.

Los promotores califican el proyecto de herramienta para impulsar la transición energética en Bergara. Tiene la forma jurídica de una cooperativa, definida como ciudadana, e indican como prioridades la producción de energías renovables, la promoción del autoconsumo compartido y la reducción del consumo energético.

Ahora mismo tiene en marcha el plan de placas de San Martín Agirre Herri Eskola y el siguiente paso es montar una instalación fotovoltaica en un edificio de Osintxu.

Las 196 placas de 510 vatios generarán sobre el centro escolar 99.960 vatios que a través de un conversor de 100 kilovatios pasarán a corriente alterna. La capacidad de este primer paso es atender a 200 usuarios con paquetes de 500 vatios. El consumo de esa energía reducirá la factura eléctrica. En el caso de no consumirse por no estar en casa u otro motivo se volcará a la red eléctrica y la comercializadora de cada particular pagará una compensación. Este proceso se realiza, insisten en Berener, de forma automatizada y digital, sin ningún tipo de trabajo para el cliente o adaptación en el hogar. Tampoco es necesario cambiar de compañía.

Hacerse socio

Los interesados en beneficiarse del proyecto deben ser socios de Berener y tener el punto de consumo a menos de cinco kilómetros del lugar de generación. Para hacerse socio de Berener, los particulares tienen que realizar una única aportación de 100 euros, que en el caso de empresa y asociación es de 200 euros, y una cuota de socio es de 20 euros anuales. Los paquetes de energía para alcanzar a los dos centenares es de 0,5 kilovatios.

Otra línea de trabajo de Berener es la instalación de placas en tejados de la comunidades, como han previsto desarrollar el número 4 de Oxintxu. En este caso, como han señalado «la inversión, el mantenimiento y los gastos de seguros de las instalaciones correrán a cargo de Berener. A cambio de la cesión del tejado, la comunidad recibirá la electricidad que consume en las zonas comunes, con un límite de consumo de 10 kW. Después los vecinos que quieran consumir desde ese puntos deberán formalizar su incorporación como socios».

Con este proyecto la cooperativa buscan animar a otras comunidades de vecinos para establecer fórmulas similares de colaboración.

Berener nació en 2022 con la intención de avanzar en la soberanía energética.