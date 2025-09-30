Bedelkar propone una caza de billetes premiados con bonos para el sábado

La asociación de comerciantes Bedelkar organiza un encuentro festivo este sábado, día 4, de 18.30 a 21.30 horas en Irala kalea abierto ... a la participación con el objetivo de dinamizar el comercio, ofrecer actividades de ocio a vecinos y visitantes, y dar mayor visibilidad a las tiendas y hosteleros de la villa.

Como reclamo se sortearán 2.000 euros en bonos mediante una original dinámica en una cabina especial «los participantes deberán capturar billetes movidos por aire durante un minuto. Unos estarán premiados y otros no. Las invitaciones a participar se repartirán los días previos al evento en los comercios asociados a Bedelkar».

Los complementos en este ferial de Irala kalea serán la proyección de un vídeo preparado con imágenes de los asociados, las actuaciones del grupo de dantzaris de Musika Eskola, y la ambientación musical.

El encuentra también servirá para descubrir el mural realizado para la promoción de comercio de proximidad.

Otro de los añadidos será un servicio de bar de 19.00 a 21.00 horas con pintxo pote a cambio de las invitaciones que se hayan regalado previamente en los comercios por las compras.

La campaña pretende fomentar la participación ciudadana, activar el comercio de Bergara y crear un espacio festivo y de encuentro en Irala kalea.

No faltará a la fiesta Bedelkartxo, el personaje que desde que adquirió rasgos físicos el pasado mes de julio, actúa como la mascota la de la asociación bergaresa de comerciantes y hosteleros.