Basket Eskola refuerza el cuadro de entrenadores con un especialista en tecnificación

La renovación en la junta directiva de Bergara Saskibaloia llega con refuerzo técnico en las categorías de base para los primeros pasos para muchos niños ... y niñas ante las canastas.

Desde hace unas semanas se ha incorporado al grupo de entrenadores el azkoitiarra Jon Urbieta que dispone de mucha experiencia y titulación de nivel tres conocida como 'superior'. Es responsable deportivo de varios equipos en Zarautz, como apunta el coordinador local de Basket Eskola, Alex Gardoki «ha hecho un hueco para venir unas horas a la semana a Bergara», y añade, «se hace cargo de los equipos benjamines y labores de tecnificación con los conjuntos alevines. A la vez, asesorará a los entrenadores del club en aspectos técnicos y tácticos».

Basket Eskola cuenta esta campaña cerca de 80 efectivos entre los dos conjuntos benjamines mixtos y los cuatro alevines, dos femeninos y dos masculinos. Una cantera que entrena semanalmente en las canchas de Mariaren Lagundia y Martinez de Irala.

La incorporación de Urbieta es un apuesta de la nueva dirección de la sección de baloncesto «va a dar un plus de calidad a la escuela y a la sección entera».

La escuela de baloncesto aún tiene abiertas las puertas a niños y niñas. Los interesados pueden pasarse los lunes por Mariaren Lagundia de 17.00 a 19.00 horas.

Como promoción de la modalidad y actividad para el periodo vacacional navideño, Bergara Saskibaloia organiza el Torneo de tres contra tres. La edición de este año será el 27 de diciembre, sábado, en el Municipal. Una instalación más céntrica que facilita la mayor presencia de público.