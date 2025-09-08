Arranca la instalación de placas solares en cinco cubiertas de edificios públicos

Cinco cubiertas de edificios públicos conocerán en los próximos días las labores para la instalación de placas fotovoltaicas con el objetivo de generar energía ... eléctrica y reducir los consumos de las comercializadoras de fuerza y apoyar la sostenibilidad.

La iniciativa municipal se inscribe en el cumplimiento de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética 2030 y la Ley 1/2024 de Transición Energética y Cambio Climático, que exige una reducción del 35% respecto al consumo de 2016 y una capacidad de generación de energía equivalente al 32% del consumo del propio Ayuntamiento para 2030.

Las instalaciones se realizarán en el polideportivo Labegaraieta, en los tejados del edificio escolar Martínez de Irala, del mercado de Oxirondo y sobre los frontones de Angiozar y Osintxu. Esta actuación alcanza una potencia instalada de 362,81 kW con estimación de producción anula de 450.655 kWh.

Los cálculos públicos apuntan a que las nuevas instalaciones generarán un total de 370.655 kWh/año, y sumados a las ya existentes en Labegaraieta se elevará a 450.655,07 kWh/año. Con esta capacidad de generación «en el periodo 2024-2026 se prevé satisfacer el 10,75% del consumo energético municipal. La planificación se extiende hasta 2030 y se espera alcanzar una cobertura del 38,04% en ese plazo».

Marcan como objetivo del periodo 2026-2028 producir 1.000 kWh sobre un consumo de 4.253 Kwh que supondría un 23,74% de generación propia, e incrementar este porcentaje al 38.04% en 2028-2030 con 1.618 kWh de la placas para unos consumos de 4.253, aproximadamente.

El concurso para el suministro y puesta en marcha de las instalaciones está adjudicado con una base de licitación de 561.168,92 euros (iva incluido). La inversión recibirá una subvención del 85 % desde el Entre Vasco de Energía (EVE).

El Ayuntamiento ha destacado su apuesta por las energías renovables. «Estas son medidas a favor de la sostenibilidad climática y de la gestión sostenible de los recursos del Ayuntamiento, porque junto a la caída del consumo de combustibles fósiles, también ahorraremos dinero a los bergareses. En este equipo de gobierno tenemos claro que vamos a profundizar en la apuesta por las energías renovables», señaló el alcalde Gorka Artola.

En la estrategia hacia la eficiencia energética y la expansión de las renovables, el Ayuntamiento adquirió un compromiso económico de 681.000 euros para los años 2025-2027, en la sesión plenaria del pasado mes de noviembre. A lo largo de toda la legislatura 2023-2027, apuntan que la inversión en esta materia rondará los 1,3 millones de euros.

Entre la inversiones pendientes para alcanzar los objetivos marcados, una de ellas es la colocación de placas sobre la nueva cubierta de Agorrosin Gunea. El proyecto para recuperar el tejado dañado por el aire, cuyas labores estarán en marcha a partir del próximo otoño, contempla dejar preparada las preinstalación para cubrir toda la superficie con placas fotovoltaicas municipales.

La cooperativa de autoconsumo Berener ha invertido en placas este verano en el tejado de San Martin Agirre Herri Eskola para la producción de cara al suministro a sus socios. En este caso, el consistorio cede el uso de parte da la cubierta por medio de un convenio con Berener.