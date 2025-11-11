Apoyo a la manifestación para mejorar la pensión mínima que se celebra este miércoles en Bilbo

La asamblea en la Plaza de este lunes al mediodía del movimiento Bergarako Pentsiodunak mostró el apoyo del colectivo e informó de las movilizaciones ... para este mes. Este miércoles, desde las 11.30 horas, tendrá lugar en Bilbo una manifestación convocada por las fuerzas sindicales y movimientos sociales para reivindicar la equiparación de las pensiones más bajas a la salario mínimo interprofesional.

La marcha transitará frente a las sedes del Gobierno Vasco, EAJ-PNV y PSE-EE para mostrar el malestar del movimiento de pensionistas con la paralización en el parlamento de la iniciativa legislativa popular que defendía esta medida.

Por otro lado, anunciaron la participación en la V Asamblea de Mujeres del movimiento de pensionistas de Euskal Herria (PMEH) el día 21 en Gasteiz. Además de abordar de nuevo el tema de la mejora en las pensiones, analizará la violencia machista que sufren las mujeres mayores. «Celebramos la V Asamblea un poco antes del día 25, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, y hemos querido visibilizar este tema. La violencia machista hacia las mujeres mayores es un tema oculto, o mejor dicho, invisibilizado».