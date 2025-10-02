Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Agirre y sus colaboradores durante las labores de montaje durante esta semana. MIGURA

Bergara

La antológica de Miguel Okina que abre este viernes cierra el centenario del pintor

Aroztegi Aretoa alberga hasta el 26 de octubre una colección de 53 obras con muchas caras familiares para los bergareses

Juan Antonio Migura

Bergara

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:18

Comenta

El pasado martes hubiera cumplido 101 años el pintor Miguel Okina Salsamendi al que no podemos disfrutar desde 2021, «porque ante todo era amigo ... de sus amigos», apuntan los promotores del centenario que desde 2024 proyecta la figura de un creador admirado por su capacidad artística y muy querido por una personalidad accesible y sencilla. Tuvo el gran mérito de vivir de la pintura, «algo muy complicado en aquella época, y también ahora», señala Xabier Agirre, uno de los comisarios del colectivo Beart, que han sustentado el programa de la centuria.

