Angiozar festejó los primeros pasos hacia la declaración como Entidad Local Menor

Adquirir el reconocimiento para desarrollar el futuro desde la propia Angiozar fue una de las ideas que se planteó el domingo en la parroquia San Miguel Arcángel que acogió 'Esan eta izan eguna'. Fue la presentación pública del proceso para la constitución del barrio en Entidad Local Menor (ELM). Una figura administrativa que otorga mayor capacidad de decisión a Angiozar y menor dependencia de Bergara. La tramitación hasta alcanzar ELM puede superar los dos años y arrancará oficialmente, en principio mañana, cuando las Juntas Generales de Gipuzkoa den la aprobación definitiva a los cambios de la Norma Foral de Demarcación que eliminará el obstáculo de un minino de 500 vecinos.