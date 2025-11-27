Angiozar festeja el domingo los primeros pasos hacia la Entidad Local Menor

La parroquia de San Miguel Arcángel este domingo al mediodía será el recinto que acogerá la propuesta, en clave informativa y festiva, 'Esan eta ... izan eguna' como punto de partida del proceso y su historia para que Angiozar alcance la categoría de Entidad Local Menor en el mapa de Gipuzkoa.

La aprobación en octubre en las Juntas Generales de Gipuzkoa iniciaron la adaptación de la Norma Foral de Demarcación, que dará paso al proceso de transformación en Entidad Local Menor (ELM) una vez este diciembre el legislativo provincial ratifique los cambios en la Norma Foral. Se elimina el obstáculo principal de los 500 empadronados para acceder a esta nueva figura jurídica, un límite que ya en 2022 echó atrás la aspiración de Angiozar que roza los 300 vecinos.

Como destacan desde Angiozar Bailarako Batzarra, que desde 2021 ha impulsado la separación administrativa de Bergara, «tras el pleno de diciembre se llevará a cabo la tramitación definitiva. Será el punto de partida del proceso a iniciar con el ayuntamiento de Bergara».

Este domingo para las 12.00 horas en el templo han organizado un encuentro abierto al vecindario de todo el valle. Están invitado a tomar parte los alcaldes de los tres municipios de Gipuzkoa con los que linda: Gorka Artola, de Bergara; Maider Morras, de Arrasate; e Ibon Unzetabarrenetxea, de Elgeta, además de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

En el encuentro, tras una bienvenida, se recordará la cronología del proceso para solicitar la ELM y las bases de la nueva relación con la villa. «Recordaremos a los asistentes qué es lo que hace especial a Angiozar para tener un nuevo estatus jurídico», y habrá una sorpresa en un día tan especial «que nos conectará con el proceso y nos hará sonreír». El cierre se dará con el reparto de caldo y chorizo.

Desde Angiozarko Baliarako Batzarra apuntan que muchos «nos han felicitado por la independencia, se equivocan, no la hemos pedido. Por tamaño, y en un orden iniciado desde los más pequeños, somos el decimoquinto pueblo de Gipuzkoa, somos más grandes que el propio Leintz-Gatzaga», y reivindican que con la nueva marca administrativa busca «la igualdad de oportunidades para ser diferentes».

Estas serán las líneas maestras de la intervención de la comisión del Valle de Angiozar que quiere explicar el proceso como una entente cordial y nunca como un enfrentamiento.

Cierran con un 'babajana'. La inscripción en WhatsApp del barrio con tiques a 30 euros para adultos y 10 euros el infantil.

Angiozar inició en 2021 el camino hacia la transformación en Entidad Local Menor. Consolidó el objetivo en 2022 con una consulta popular. Apoyaron la EML 130 votos, el 90% de los emitidos sobre una participación del 70%.

Con el sí de las urnas realizaron un primer intento en octubre de 2022 cuando la comisión del berrio pidió reducir el límite poblacional a 250.

La respuesta de las Juntas fue negativa, pero se comprometieron a un análisis general de la Norma Foral. Tres años después han logrado luz verde a un cambio normativo donde desaparece el número de habitantes como requisito.