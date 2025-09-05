Los amistosos afinan detalles para el estreno liguero de la próxima semana

Los diecisiete equipos de fútbol federado están inmersos en la puesta a punto para la nueva temporada que despegará para algunos en Sanmartines. El ... club contará con el mismo número de equipos que en la anterior campaña con 13 masculinos y 4 femeninos.

El primer equipo de los chicos disputa este sábado, desde las 16.30 horas, en Agorrosin un amistoso frente al Zumaiako con el que competirá en la División de Honor guipuzcoana.

El conjunto dirigido por Ruiz de Larramendi aún no tiene cerrada la plantilla cerrada y esperan incorporar algún jugador más antes del inicio liguero.

Junto al Mondragón serán los únicos representantes comarcales en la categoría en la que disputarán los primeros minutos el próximo fin de semana. Jugarán en el campo de Mintxeta ante Elgoibar. En casa la presentación en liga será frente al Hernani el fin de semana del 20 de septiembre.

La primera plantilla femenina de la División de Honor abrió pretemporada el pasado 25 de agosto para debutar el 20 de este mes en Orio. El conjunto dirigido por Ugarte y Ortiz ha sido el primero en presentar a sus nuevas incorporaciones. Las oñatiarras Eider Urzelai, para defender la portería, y la extremo Ane Goitia reforzarán al equipo que busca estar en la parte alta de la tabla como en la última campaña.

Buscarán los tres primeros punto en casa el último fin de semana de septiembre frente al Touring. Entre los 16 equipos en la máxima categoría femenina provincial las mahoneras y Debagoiena Bailara son las dos camisetas de la comarca.

Nuevo técnico en el juvenil

Los más madrugadores en la pretemporada fueron los jugadores del conjunto de Liga Nacional, que arrancaron el 18 de agosto. Han disputado un total de 4 partidos amistosos con un balance de dos victorias, un empate y otra derrota.

En esta tercera campaña en la segunda liga juvenil a nivel estatal, estarán bajo la dirección de Dani Antolino, hasta la fecha entrenador del juvenil B tras la marcha del entrenador Iñaki Mardaras al Antiguoko de la misma categoría. Mardaras, que ha logrado mantener al BKE en el máximo nivel, ha recibido como un premio a su labor la oferta de un club como el Antiguoko que aspira a todo.

El sucesor Antolino tendrá el objetivo de competir para seguir una temporada «en una categoría de renombre y al alcance de muy pocas poblaciones», señalan desde la directiva.

Para esta campaña cuentan con las incorporaciones de los eibartarras y ermuarras Iker Barrenechea, Eneko Urkola, Mikel Urteaga, Xuban Gurrutxaga y Aimar Uribarren. Se suman a otros jugadores del juvenil preferente y cadete de honor.

Abren campaña el 14 de septiembre en Agorrosin frente al Arratia, un recién ascendido.

Toda la estructura de los conjuntos punteros se sustenta en una poderosa cantera que este sábado afronta varios compromisos para ajustar líneas y tomar tono competitivo. En Ipintza a las 10 horas en infantil txiki ante Mondra, a las 12 horas el infantil de honor también contra los cerrajeros, a las 16 horas el primera cadete frente a la UDA, y 18.00 horas el cadete preferente recibe al Mondra. En Agorrosin a las 11.30 horas el cadete de honor contra Euskalduna. Mañana en el anexo el primera juvenil recibe a la UDA.

La Futbol Eskola, con carácter mas lúdico y plenamente formativo, arrancará tras los Sanmatines.

En las próximas semanas se llevará a cabo la renovación de los abonos para la nueva temporada 2025-2026. Los interesados en dase de alta, pueden hacerlo en el mismo campo los días de partido o poniéndose en contacto con algún miembro de la directiva.