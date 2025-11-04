Algaraka, el concurso de monólogos en euskera a la búsqueda de humoristas

Monólogos, humor, nuevos talentos y creación en euskera están en la base de la segunda edición del concurso Algaraka que llegará la noche del 19 ... de diciembre al escenario de Seminarixoa a partir de las 20.00 horas.

Algaraka nació con el objetivo de fomentar la oralidad, el humor y la creatividad en euskera, alcanza este año su segunda edición con algunas novedades. «Al margen del formato competitivo, esta vez será una gran noche de monólogos», como destaca Nerea Mendizabal, representante de Jardun Euskara Elkartea que junto a Goiena y Ayuntamiento soportan el proyecto. «Por un lado queremos ayudar a los creadores en euskera, impulsar el talento y la oralidad, y ofrecer un espacio para mostrar sus trabajos. Y, por otro, dar a los espectadores la oportunidad de disfrutar del humor y la cultura en euskera».

La inscripción para ser seleccionado y pisar las tablas del auditorio municipal está abierta hasta el 11 de noviembre.

Los interesados deberán enviar un vídeo de 2 a 3 minutos a komunikazioa@algaraka.eus junto con sus datos. Entre los presentados se elegirán cinco monólogos que dispondrán de un proceso de preparación para trabajar los aspectos artísticos y las técnicas básicas para enfrentarse ante el publico en un escenarios. Una formación que intenta romper los miedos e incrementar el interés en participar.

El espectáculo de la noche del 19 de diciembre, incluido en la programación navideña, dará ocasión a los cinco monologuistas amateurs a codearse en escena con dos profesionales con los que completarán el cartel. La propuesta se lleva a cabo en colaboración con el Ayuntamiento, y la asociación de comerciantes Bedelkar.

La concejala de Cultura, Maite Usabiaga, describe Algaraka como una conjunción entre el euskera, la creatividad y el humor.