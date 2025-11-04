Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias de la jornada
Promotoras de Algaraka en el escenario que acogerá el espectáculo.

Bergara

Algaraka, el concurso de monólogos en euskera a la búsqueda de humoristas

El 19 de diciembre actuarán ante el público cinco seleccionados que podrán inscribirse hasta el próximo martes

Juan Antonio Migura

Bergara

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31

Monólogos, humor, nuevos talentos y creación en euskera están en la base de la segunda edición del concurso Algaraka que llegará la noche del 19 ... de diciembre al escenario de Seminarixoa a partir de las 20.00 horas.

