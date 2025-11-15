En Agorrosin al mediodía juega el femenino y desde las 16.30 horas el juvenil nacional

J.A.M. BERGARA. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El conjunto sénior femenino de la División de Honor Regional buscará la victoria hoy desde las 12.00 horas en Agorrosin ante el Ostadar para no descolgarse en la tabla tras el tropiezo del pasado fin de semana. Sobre el papel el encuentro para las de Ortiz no parece de los más complicados ante unas rivales que en las ocho jornada disputadas no han sumado nada. Sí que es importante para las mahoneras que no pueden dejar escapar muchos puntos si desde la quinta posición con 14 puntos quieren presionar las plazas de ascenso y promoción. Están con 19 y 17 puntos, respectivamente.

En línea ascendente

A partir de las 16.30 horas en el mismo escenario el protagonismo será para la formación juvenil nacional que está de dulce. Persiguen la cuarta victoria consecutiva para prolongar la racha que en las cinco últimas fechas les ha permitido sumar 13 de los 15 puntos que disponen en la quinta posición. Es esas jornadas mágicas han sido el mejor equipo de la categoría.

Los visitantes son decimoterceros con diez puntos y las dos últimas jornadas han sido superados.