800 tambores y barriles de 34 grupos, listos para desfilar este lunes por San Martín

El millar parece una cifra accesible vista la progresión en los último años de la participación en la tamborrada de adultos de la víspera ... de San Martín. La incorporación masiva de cuadrillas de jóvenes lleva a la comitiva de este lunes a alcanzar los 900 integrantes.

La gran mayoría, cerca de 800 en los 34 grupos inscritos de tamborreros y barrileros, más la Banda, los cocineros y el resto de escoltas. Una masa que cada año tiene mayores dificultades para entrar en la Plaza que se queda pequeña junto con la presencia de mucho público, especialmente si la climatología acompaña.

Quesos 1. Eneko Goiburu (Segura, caserío Ondarre). 222 puntos; 2. Patxi López de Uralde. Larrea (Araba). 221 puntos; 3. La Leze. Ilarduia (Araba). 208 puntos.

Hortalizas 1. Eskubaratz (Bergara); 2. Mari Carmen Etxeberria (Bergara); 3. Ane Gorosabel (Bergara).

Frutas 1. Urtza Sarrionandia (Igorre); 2. Ezozi Etxeberria (Soraluze); 3. José Lonbide (Aretxabaleta).

En el capítulo musical en esta edición interpretarán las marchas, elegidas por rotación entre las sociedades gastronómicas y entidades que disponen de su propia partitura, de Umore Ona que celebra el 75 aniversario y esta considera la iniciadora de la tamborrada en 1957, la de Aritzeta Abesbatza, y Lagun Artea Elkartea, de Bolu.

Junto a las piezas fijas como la marcha de San Martín, Nagasaki y el himno dedicado al mártir. La Banda pondrá les melodías en directo con soporte de megafonía para alcanzar a toda la formación, y si llueve interpretarán desde Plaza.

El repertorio de la velada de este lunes en gran medida coincidirá con el programa del concierto de Bergarako Musika Banda, del martes desde las 12.30 horas en la Plaza.

Junto a los cambios de algunas de las piezas que se dan anualmente, este 2025 hay que sumar dos importantes modificaciones. De una parte la del recorrido que no puede cumplir el tradicional por las obras de urbanización en Barrenkale.

Transitará la tamborrada tras la salida habitual en el almacén municipal de Burdiñate, a las 22.30 horas, por Masterreka, giro a Bideberri, todo Ibargarai para subir por Ramón María Lili y desde Bidekurutzeta alcanzar la Plaza poco antes de la medianoche.

Además la marcha no tendrá la compañía de acostumbrado 'gurdi' con los mártires porque en la despedida final de la Plaza no se representará la crucifixión. Suspendida al no poder reunir un grupo suficiente de interesados en poner en pie la representación, según señalaron el Ayuntamiento y su responsable Valen Moñux.

Noche y sokamuturra

La gran noche de juerga toma protagonismo después de acompañar con tambores y barriles al himno de San Martín de Agirre. El programa propone una romería en la Plaza con Laket y la ambientación en la txosnas de Munibe plaza con los dj. En este recinto además montarán por la tarde un chill out, y para la madrugada incluyen 'Nas martinen berpizkundea'.

Las primeras horas del martes, regresa la sokamuturra a la Plaza a partir de las 9.00 horas con unos pocos vecinos invitados en el balconada consistorial tras participar en el concurso público. Los menores de 16 años tiene prohibido el acceso a las vaquillas.

Hasta que llegue este lunes la popular tamborrada de la víspera, este domingo, un programa municipal que señala ha invertido 74.000 euros en los Sanmartines, presenta el cincuenta con curso de pintura al aire libre dedicado a Simón Arrieta que gestiona Beart, y desde las 13.00 horas sonará la música por las calles a cargo de la fanfarre de Musika Eskola.

Otro ingrediente esencial son los gigantes que a partir de las 18.15 horas de esta tarde abrirán el paseo. Bergarako Erraldoia Taldea protagonizará la kalejira junto a Bergarako Txistulari Banda, y los dulzaineros de Elgoibar y Arrasate.

El trayecto desde la Plaza por Bidekurutzeta a San Pedro, Artekale, Arrurriaga, Masterreka, Bideberri, Fraiskozuri, Herri Lagunak y entrada a la Plaza.