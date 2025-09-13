Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La feria hortalizas, frutas y quesos de los Sanmartines busca en las última ediciones consolidar la zona de mercado y Katabia como emplazamiento en detrimento de la Plaza. A. R

Bergara

800 tambores y barriles de 34 grupos, listos para desfilar este lunes por San Martín

Las marchas sonarán desde las 22.30 horas para cubrir un recorrido que integra Ibargarai y concluir a medianoche en la Plaza

Juan Antonio Migura

Begara

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

El millar parece una cifra accesible vista la progresión en los último años de la participación en la tamborrada de adultos de la víspera ... de San Martín. La incorporación masiva de cuadrillas de jóvenes lleva a la comitiva de este lunes a alcanzar los 900 integrantes.

