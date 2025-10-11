120 metros más de malla metálica contra desprendimientos de tierra en Bolu

A finales de octubre comenzará el anclado de 120 nuevos metros de la red de seguridad dinámica en la ladera de Bolu como medida ... para contener posibles corrimientos de tierra.

El proyecto municipal se ha adjudicado por 536.2000 euros a Zubieder para el recrecido en sentido a Perulde, en la parte superior del bidegorri que transcurre por la antigua línea ferroviaria.

Las nuevas obras tiene un plazo de ejeciciòn de cinco meses. La red dinámica con una altura de 3,5 metros y anclaje con tensores, es técnicamente similar a la instalada en la zona alta del bidegorri tras los desprendimientos de enero de 2017 y diciembre de 2021 que obligaron a desalojar varias viviendas. El primer incidente ocasionó importantes daños materiales y la salida durante semanas de los vecinos de sus pisos.

En la nueva ejecución se crea una plataforma de acceso y soporte de pantalla, refuerzan los taludes con escolleras de hormigón en las zonas más vulnerables, derriban una chabola con cubierta de fibrocemento y mejoran el drenaje del bidegorri y perfilado de la plataforma.

La ampliación viene aconseja en base a los datos del seguimiento que mantiene el equipo geoténico de Ingek. Han detectado algunos síntomas de inestabilidad y apuestan por esta medida preventiva cuyo objetivo es retener los materiales de hipotéticos deslizamientos.

Sin valla rígida

Esta inversión no incluye una prolongación de la valla rígida situada al otro lado en el tramo que fue más afectado por los movimientos de tierras.

Han argumentan en los informes que en el recorrido hacia Perulde, además del propio bidegorri como línea de corte y retención, las traseras de las edificaciones en la parte inferior están más alejadas del monte con una zona verde en vaguada que también serviría de depósito a un corrimiento que superase la traza del ferrocarril.

La fase de estabilización de la ladera se desarrolla sobre proyecto Sestra. Supone desestimar la propuesta inicial de actuar sobre la cabecera del movimiento de 2017 con una canalización de aguas superficiales al considerar los técnicos que sería un gasto sin garantías de eficacia porque consideran que para la inestabilidad de la ladera es más importante la acción de las aguas subterráneas.

La zona equipada con medidas protectoras tendrá tras el nuevo proyecto una longitud de 193 metros de red al pie de la ladera. Tras las iniciales medidas de seguridad con pantallas de cemento en la avenida de 2017, se colocaron 23 metros de red allá por 2019. El segundo corrimiento de 2021 obligó a alargar la red 30 metros hacia la izquierda y 20 metros a la derecha, y a levantar la valla rígida en la otra mano del bidegorri.

Desde 2017 la estabilidad de la ladera está controlada y ha sido objeto de drenajes y limpiezas. Junto a los gastos iniciales, en 2022 se acometió una importante inversión para dejar el recorrido en la situación que presenta en la actualidad, y tras este nuevo desembolso serán 1,5 millones de euros los invertidos en la estabilización de la ladera.