El Azkena Rock prevé superar los 31.000 asistentes de 2018 Brian Setzer, de Stray Cats. Actuarán en el festival 44 artistas repartidos en cinco escenarios en el recinto de Mendizabala y uno en la capital alavesa NATXO ARTUNDO VITORIA. Viernes, 21 junio 2019, 00:11

La organización del Azkena Rock Festival, que celebrará en Vitoria hoy y mañana su decimoctava edición, espera superar las cifras de asistencia de 2018, cuando congregó a más de 31.000 personas. «No sé si serán 33.000, 34.000 o 32.000 asistentes, pero tenemos bastante claro que vamos a rebasar las cifras del año pasado. Para mí, es una buena noticia tener este músculo, que seamos interesantes para el público y siga viniendo aquí año tras año», dice su director, Alfonso Santiago. En total, actuarán 44 artistas repartidos en cinco escenarios en el recinto de Mendizabal y uno en la ciudad.

El festival recibirá a una apabullante nómina de intérpretes encabezada por Wilco, iconos del rock americano, y Stray Cats, leyendas del rockabilly, además de The B-52s en su gira de despedida y The Cult, que celebrará en la capital alavesa el 30 aniversario de su disco más mítico, 'A Sonic Temple'. «Creo que va a haber mucha calidad en los directos. Las bandas 'altas', que siempre son en las que más se fija todo el mundo, están todas en un buen momento. Todas ellas», afirma el responsable de Last Tour.

'GOD'Hoy Micky and the Buzz 17.30 The Living End 19.15 Stray Cats 21.45 The B-52s 0.40 Mañana Outgravity 17.30 Tesla 19.15 Wilco 21.45 The Cult 'A Sonic Temple' 0.35 'RESPECT'Hoy Surfbort 18.20 Deadland Ritual 20.35 Blackberry Smoke 23.20 Glassjaw 2.00 Mañana Mt Joy. 18.20 NekoCase 20.35 Gangs of Four Plays Entertainment! 23.20 Philip H Anselmo &The Illegals Plays Pantera. 2.10 'LOVE'Hoy Giante 18.00 Inglorious 19.15 Lucero 20.45 Tropical Fuck Storm 23.15 The Hillbilly Moon Explosion 2.00 Mañana Garbayo 18.00 Meat Puppets 19.15 Corrosion of Conformity 20.45 Morgan 23.15 Starcrawler 2.10

«A B52s no les hemos visto desde hace años, pero siempre han tenido buen directo y han mantenido un baremo mínimo para ofrecer calidad. The Cult creo que está en uno de los mejores momentos de forma, y Wilco es una banda increíble, son de lo mejor que hay en directo en la actualidad. Con StrayCats pasa exactamente lo mismo: pienso que sólo giran cuando saben que van a contentar.Si no, no lo hacen», asegura.

Pero no se trata sólo de los cabezas de cartel, porque el programa contiene propuestas que seguramente sorprenderán a los espectadores que acudan a Mendizabala al rebufo de los grandes nombres. En este sentido, Santiago cita a «Tropical Fuck Storm, una banda australiana que está muy bien. Los americanos Mt. Joy, que aquí todavía no tienen tanta fuerza pero que están creciendo mucho en Estados Unidos. Incluso, aunque no sea de ahora mismo y lleven años, Lucero son una banda a la que se ha visto poco y son un grandísimo grupo. Glassjaw son míticos, van a cerrar uno de los días y creo que va a ser uno de esos conciertos que van a marcar época en el Azkena Rock Festival».

La zona Trasville

También cita a Deadland Ritual -con integrantes de Black Sabbath, Apocalyptica y Guns n' Roses- a Philip H. Anselmo & The Illegals, con los temas de Pantera, al sonido «más duro» de Corrosion of Conformity y a Neko Case, una artista a la que «llevamos persiguiendo años». Y no hay que olvidar los conciertos en la zona Trashville, con bandas tan potentes visualmente como los felinos punk Pussycat & The Dirty Johnsons. «O Deadbeatz. Tratamos de dar cabida a esa generación de artistas del rock and roll que están haciendo cosas mucho más low-fi, mucho más underground, más alternativas e incluso muy a contracorriente».

La lucha extrema mexicana -en la carpa Rat Hole del recinto Trashville- y las motocicletas del Wall of Death, con sus impresionantes números que desafían a la gravedad, regresan también a Mendizabala. Para acceder al recinto hay que cambiar la entrada por la pulsera del festival. Se podrá recoger en la entrada hoy y mañana de 15 a 2 horas. También habrá un puesto de cambio de pulseras en la plaza de la Virgen Blanca, donde se celebran los conciertos gratuitos, que funcionará hoy y mañana de 12.00 a 16.00 horas. Se puede entrar y salir del festival tanto con el brazalete de bono como con el de día.