El VII Arrasate Blues reunirá a seis de los mejores armonistas del mundo en julio

La armónica tendrá una presencial especial en el VII Arrasate Blues. Seis de los mejores armonista del mundo actuarán en el festival que organiza la asociación de comerciantes Ibai-Arte y que se desarrollará del 10 al 13 de julio en distintos escenarios del municipio.

Encabeza el cartel de esta edición el bluesman tejano 'Sugaray' Rayford, cantante nominado al Grammy y cuyo palmarés incluye dos BMA y un premio BB King como mejor artista de blues.

El séptimo Arrasate Blues sonará a armónica de la mano de intérpretes como el catalán Joan Paul Cumellas, el francés, Nico Wayne Toussanint, el madrileño Emilio Arsuaga, el estadounidense Greg Izor, el sevillano Mingo Balaguer y, como invitado especial, el atxabaltarra Ibai Akizu, saxofonista de los Galerna.

Aunque el grueso de la programación del Arrasate Blues se concentrará entre el 10 y 13 de julio, con hasta 13 conciertos en cartel, la blueswoman gasteiztarra Itziar Yagüe y el pianista donostiarra Paul San Martín protagonizará un evento a modo de preámbulo el 2 de mayo en el bar Kajoi (19.00h). Intervendrán en una charla sobre la importancia de la mujer en el blues, música en la que las féminas han desempeñado un papel fundamental.

Yagüe y San Martín glosarán la figura de la mítica cantante afroamericana blues Bessie Smith (1894-1937), a la que dedican su disco 'Sugar in my bowl. A tribute to Bessie Smith'.

'Sugaray' Rayford

Caron 'Sugaray' Rayford ha publicado seis álbumes hasta la fecha, y fue galardonado con el premio BMA al Artista de Soul Blues del Año en 2019 y 2020, y con el premio BB King al Artista del Año en 2020.

En 2013 ya revolucionó Hondarribia Blues y el sábado 12 de julio en Arrasate Blues, además de repasar su discografía será el lugar donde presentara 'Human Decency', su último trabajo. El concierto de Herriko Plaza¡ (22.30) será la ocasión de disfrutar de este huracán tejano.

Ya asentado en su sonido, este un cantante y compositor estadounidense de soul blues nominado al Grammy, se atreve con todo. A Arrasate llegará de la mano de Travellin Brothers una fórmula que ya se probó en 2023 con Trudy Lynn y cuyos acordes aún resuenan en Herriko plaza.

Arnau & The Honky Tonk Losers, una banda bilbaína con un sonido auténtico que abarca diversos estilos de la música americana, como country, rock y folk, inaugurará el VII Arrasate Blues el 10 de julio en la plaza (19.00).

Al día siguiente actuarán Slow Times (Zigarrola, 19.00), The Cherry Boppers Meet Patricia Reckless (Taupa 20.00), JAC Electric (Irati 22.30) y JAM (Aterpe 24.00).

El 12 de julio 12 de julio: Itziar Yagüe & Paul San Martín (Hotel Mondragon 13.00), Nico Wayne Toussaint y Michel Foizon (Monte 18.30), Tofol Martines Blues Band (Herriko plaza 20.00), Sugaray Rayford and Travellin Brothers Herriko plaza 22.30) y Jam+Ale & The Hops (Aterpe 24.00).

El 13 de julio: Greg Izor & Emilio Arsuaga (1990 12.30), Los Galerna (Taupa 19.00) y Love Acapulco (Taupa 21.00).