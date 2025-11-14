Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Francesco Pasqualeren bosgarren arima' liburuaz hitz egingo du. DV

Arrasate

Unai Elorriagak saio irekia emango du ostegunean Udal Bibliotekak gonbidatuta

El Diario Vasco

arrasate.

Ostirala, 14 azaroa 2025, 20:00

Comenta

Aurtengo euskarazko Euskadi Literatura Saria, Unai Elorriaga, izango da Arrasaten azaroaren 20an. Idazle algortarra gonbidatu du Udal Bibliotekak 'Francesco Pasqualeren bosgarren arima' (Susa argitaletxean iaz kaleratuta) liburuari buruz hitz egitera.

Idazlearekin Alex Gurrutxaga saioaren ohiko dinamizatzailea egongo da eta bertan taldea osatzen duten 25 lagun inguru bilduko dira.

Dena dela, saio hau irekia izango da edozein herritar hurbildu nahi bada, halere, beti da mesedegarria liburua aurretik irakurtzea.

Unai Elorriaga (Algorta, 1973) filologoa da eta irakasle lanetan aritzen da. Bere ibilbidean hainbat nobela eta lan argitaratu ditu, tartean 'SPrako tranbia', 'Van't Hoffen ilea', 'Vredaman', 'Londres kartoizkoa da', 'Iazko hezurrak' eta Iturria. Haur eta gazte literaturan, antzerkian eta komikian ere lan egin du, baita zenbait itzulpen ere.

Eusko Jaurlaritzako Kultura sailak zazpi Euskadi Literatura sari banatzen ditu. Saridun bakoitzak 18.000 euroko saria jasoko du, eta 4.000 euro gehiago lan saritua beste hizkuntza batean argitaratuz gero. Elorriagak azaroaren 26ean jasoko du saria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Unai Elorriagak saio irekia emango du ostegunean Udal Bibliotekak gonbidatuta

Unai Elorriagak saio irekia emango du ostegunean Udal Bibliotekak gonbidatuta