El túnel de Olandixo en su embocadura por la rotonda de Mugarrieta. Oliden
Arrasate

El túnel de Olandixo se cerrará este jueves por la noche para revisión de los sistemas de incendios

El tráfico se cortará en ambos sentidos desde las 23.00 horas del jueves 27 hasta las 05.30 horas del viernes 28

DV

Arrasate

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:16

Comenta

El túnel de Olandixo permanecerá cerrado durante la noche del jueves al viernes para la revisión de los sistemas de incendios. La Diputación Foral de Gipuzkoa realiza habitualmente tareas de mantenimiento en las instalaciones de la carretera GI-2620. Algunas de estas instalaciones se encuentran en el interior del túnel de Olandixo y para poder realizar su mantenimiento es necesario cortar el tráfico por su interior.

La ejecución de las tareas previstas implica el corte total al tráfico de la carretera GI-2620 entre la rotonda de Mugarrieta (PK 21+415) y la rotonda de Markulete (PK 19+400) durante una noche.

El corte se realizará en horario nocturno el día 27 de noviembre. Concretamente, el tráfico se cortará en ambos sentidos desde las 23. 00 horas del jueves día 27 hasta las 05.30 horas del viernes 28.

A partir de las 05. 30 horas se desmontará la señalización provisional y se abrirá al tráfico la totalidad de la GI-2620.

Las tareas de mantenimiento a realizar incluirán la revisión de los sistemas de extinción de incendios del túnel de Olandixo. Será UTE Miramon 2023 la empresa encargada de efectuar los citados trabajos.

Se recomienda como itinerario alternativo el uso de la antigua travesía de la GI-2620 entre las rotondas de Mugarrieta y Markulete.

