Tributarán un reconocimiento público a 'Korta' este domingo en el salón de plenos

El Ayuntamiento tributará este domingo un acto público de reconocimiento en memoria de Enrike Gómez Álvarez 'Korta', miembro de ETA asesinado por el Batallón ... Vasco Español (BVE) en Baiona el 25 de junio de 1979.

Newsletter

En un acto abierto que tendrá lugar a las 12.00 en el salón de pleno, la Corporación reconocerá a 'Korta' como víctima de vulneración de derechos humanos causada por las violencia de motivación política.

La Mesa de la Convivencia, constituida por todas las fuerzas políticas con representación municipal, recuerda y reconoce cada año, coincidiendo con el Día de la Memoria (10 de noviembre), la memoria de las violencias y vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el municipio y sufridas por sus vecinos o por personas que tenían un estrecho vínculo con Arrasate.

La Mesa de la Memoria, que reúne a todas las fuerzas políticas, convoca el acto en memoria de Enrike Gómez a las 12.00

Exiliado desde 1974

En la información sobre Enrike Gómez Álvarez 'Korta' recogida por Argituz en el libro 'Hacia una memoria compartida. 1956-2018 Arrasate-Mondragón' (2018) se detalla que el 25 de junio de 1979, cuando el Batallón Vasco Español (BVE) asesinó en Baiona a Enrike Gómez Álvarez, de 25 años, este era militante de ETA y, tras huir de la policía, se encontraba refugiado en el País Vasco francés desde 1974.

Ese día, cuando regresaba a casa, se percató de que un Peugeot 305 lo seguía e intentó pedir ayuda; pero al llegar a la altura del bar Udalaitz, el coche se detuvo y le dispararon una docena de tiros. Enrike Gómez murió en la ambulancia camino del hospital civil de Baiona.

Según el informe sobre las víctimas del terrorismo causado por grupos incontrolados, grupos de extrema derecha y el GAL, elaborado por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jean Pierre Cherid fue el autor del atentado.

Enrike Gómez había nacido en la localidad leones de Porqueros, y se trasladó de niño a Vitoria-Gasteiz cuando sus padres emigraron allí. Vivió en la capital alavesa, estudió en el colegio Samaniego y posteriormente en la escuela profesional José Obrero.

Casado con una arrasatearra

Allí aprendió euskera y más tarde también trabajó como profesor de euskera en la capital alavesa, hasta que se trasladó a Arrasate. Su pareja era de Arrasate, Kristina Larrañaga Arando. Cuando Enrique fue asesinado, Kristina estaba embarazada del hijo de ambos.