Escultura de Iñigo Arregi con la que se obsequia a los familiares de las víctimas. ARRASATEKO UDALA

Arrasate-Mondragón

Tributarán un reconocimiento público a 'Korta' este domingo en el salón de plenos

Enrike Gómez, asesinado por el BVE en 1979 en Baiona, había sido profesor de euskera en Arrasate y se casó con una vecina de la villa

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

El Ayuntamiento tributará este domingo un acto público de reconocimiento en memoria de Enrike Gómez Álvarez 'Korta', miembro de ETA asesinado por el Batallón ... Vasco Español (BVE) en Baiona el 25 de junio de 1979.

